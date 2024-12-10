Общество 10.12.2024 в 13:41

В Бурятии преобразилось более 1,5 тысяч объектов

Мухоршибирский район повышает качество общественных территорий в рамках федерального проекта
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Текст: Номер один
В Бурятии преобразилось более 1,5 тысяч объектов

В Бурятии продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За семь лет у нас преобразилось более 1,5 тысяч объектов. В 2022 году обновилось 127 дворов и 93 общественные территории, в 2023 – 97 дворов и 85 общественных территорий, в 2024 году – 48 дворов и 103 территории общего пользования.

«Мы постепенно обновляем дворовые и общественные пространства в наших селах. Программа «Формирование комфортной городской среды» успешно реализуется с 2017 года, и в этом году было принято решение на федеральном уровне продлить действие программы до 2030 года. Поэтому мы призываем жителей сел участвовать во Всероссийском голосовании, которое проходит ежегодно весной. Нужно голосовать за территории, это станет основанием для выделения средств в то или иное село»,

– отметил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Александр Маренич.
Татарское кладбище

 В Мухоршибирском районе специалисты буквально недавно закончили работы по благоустройству территории Татарского кладбища, расположенного в селе Никольск. В ходе работ они убрали лишнюю растительность, демонтировали старое ограждение и установили новое протяженностью 200 метров.

«Поскольку основным населением являются люди русской и татарской национальности, места захоронения усопших разные. И объектом облагораживания было определено кладбище «Татарское»,

– сообщила местная администрация.
Татарское кладбище благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который также входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

Придомовые территории

Подошли к концу и строительные работы на территории по улице 30 лет Победы, дом 15. Площадь возле дома уже полностью заасфальтирована, установлены скамейки и урны.

«Честно, мы тогда очень обрадовались, что у нас обустроят территорию возле дома. Теперь у нас все ровно и чисто, с коляской удобно гулять, во время прогулки на скамейки присесть»,

– делятся молодые мамочки, жительницы дома.
«Благоустройство придомовой территории велось в рамках реализации федеральной программы. Строительные работы на данном объекте велись с мая по сентябрь», – комментировала глава сельского поселения Ольга Янькова. – «Подрядными организациями выступили: ООО «Кристалл» и ИП Цыдыпова Д.Ц. Помимо скамеек и урн также предусмотрено освещение».

Стоит отметить, что это уже восьмая придомовая территория в селе, благоустроенная в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Буквально все муниципальные образования республики отмечают, что программа «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» – это в первую очередь огромная поддержка от государства в создании комфортных общественных мест.

Планы на 2025 год

Поселения Мухоршибирского района уже выбрали какие общественные территории и дизайн-проекты будут реализованы в 2025 году. По итогам всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» свой голос отдали 3088 человек. Для дальнейшего благоустройства они выбрали: местное кладбище в сп. «Мухоршибирское», центральную площадь в сп. «Саганнурское», а также памятник «Павшим Воинам землякам» в сп. «Шаралдайское».

В рамках программы в том числе будет продолжена реконструкция площади в Саган-Нуре Мухоршибирского района, начатая еще в прошлом году.

Фото: Администрация МО «Мухоршибирский район»

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формирование комфортной городской среды благоустройство фкгс

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