Второй мост через Селенгу в Улан-Удэ может попасть в национальные проекты России

Во время сегодняшнего прямого эфира главы Бурятии жители задали вопрос о пробках на Левом Берегу Улан-Удэ. По словам Алексея Цыденова, чтобы от них избавиться, нужно построить второй мост через Селенгу.- В мастер-план развития Улан-Удэ у нас включен второй мост в районе Поселья. Пока этот мост не сел в национальные проекты, деньги на него пока не предусмотрены. Но на прошлой неделе Владимир Владимирович Путин сказал, что все мероприятия мастер-планов должны быть погружены в национальные проекты. Для нас это очень хорошая позиция президента, нас поддерживают, - сообщил Алексей Цыденов.По его словам, стоимость моста оценивается в 20 млрд рублей. Уже есть определенные наработки вместе с Росавтодором и Минстроем. И сейчас идет работа, чтобы погрузить этот объект в национальные проекты.Впрочем, как отметил Алексей Цыденов, «сначала надо победить».Напомним, сейчас в Улан-Удэ идет строительство другого объекта – третьего моста через Уду, который должен был появиться в этом году, однако сроки вынуждены были перенести. Теперь власти планируют закончить строительство в 4-м квартале 2026 года.