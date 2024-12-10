Общество 10.12.2024 в 13:58

В Бурятии стало на одного генерала больше

Главного росгвардейца республики повысили в звании
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии стало на одного генерала больше
Фото: Росгвардия Бурятии
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении начальнику Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Бурятия Сергею Гатилову звания генерал-майора полиции. Об этом сообщили в Росгвардии Бурятии. Ранее он имел звание полковника.

Сергей Гатилов родился 18 января 1974 года в селе Кижинга. В органах внутренних дел служит с 1997 года. Прошел путь от участкового инспектора милиции до начальника Управления вневедомственной охраны МВД по Республике Бурятия. В 2016 году был назначен на должность начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РБ.

За мужество и отвагу, проявленную при выполнении служебно-боевых задач, Сергей Гатилов неоднократно награждён государственными и ведомственными наградами.
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