Команда из Бурятии прошла в полуфинал «Кибердром – 2024»

Региональная команда «De-pro», сформированная на базе АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (БРО «Союз машиностроителей России»), успешно прошла в полуфинал всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».В составе региональной команды студенты авиационного техникума, ВСГУТУ (программа «Крылья Ростеха» Московского авиационного института), ученики инженерных школ города и сотрудники Улан-Удэнского авиационного завода.Этап «Зарница» представлял из себя техническое противостояние на поле двух команд - наземные роботы против БПЛА. В начале конкурса команды по очереди управляли четырьмя роботами, а потом четырьмя БПЛА. Этап проводился в дистанционном формате, сама площадка расположена в Москве, а участники управляют техническими устройствами, находясь, в своих регионах.Далее участников ждет 1/2 финала конкурса - этап «Авиационная работа», где ребята будут дистанционно соревноваться среди регионов-участников программы. Гранд-финал «Кибердром. 24/25» будет проходить в очном формате на территории индустриального парка «Руднево» в Москве.Напомним, что ранее региональная команда, созданная на базе Улан-Удэнского авиационного завода (#союзмашбурятии) три года подряд успешно представляла Бурятию во всероссийском конкурсе.