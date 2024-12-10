Общество 10.12.2024 в 14:41

Команда из Бурятии прошла в полуфинал «Кибердром – 2024»

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Текст: Иван Иванов
Команда из Бурятии прошла в полуфинал «Кибердром – 2024»
Региональная команда «De-pro», сформированная на базе АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (БРО «Союз машиностроителей России»), успешно прошла в полуфинал всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».

В составе региональной команды студенты авиационного техникума, ВСГУТУ (программа «Крылья Ростеха» Московского авиационного института), ученики инженерных школ города и сотрудники Улан-Удэнского авиационного завода.

Этап «Зарница» представлял из себя техническое противостояние на поле двух команд - наземные роботы против БПЛА. В начале конкурса команды по очереди управляли четырьмя роботами, а потом четырьмя БПЛА. Этап проводился в дистанционном формате, сама площадка расположена в Москве, а участники управляют техническими устройствами, находясь, в своих регионах.

Далее участников ждет 1/2 финала конкурса - этап «Авиационная работа», где ребята будут дистанционно соревноваться среди регионов-участников программы. Гранд-финал «Кибердром. 24/25» будет проходить в очном формате на территории индустриального парка «Руднево» в Москве.

Напомним, что ранее региональная команда, созданная на базе Улан-Удэнского авиационного завода (#союзмашбурятии) три года подряд успешно представляла Бурятию во всероссийском конкурсе.
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