Общество 10.12.2024 в 14:52

Жители Улан-Удэ не знают, что входит в обязанности управляющих компаний и ТСЖ

К такому выводу пришли в мэрии города
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Текст: Андрей Константинов
Жители Улан-Удэ не знают, что входит в обязанности управляющих компаний и ТСЖ
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ сотрудники Управления муниципальной жилищной инспекции продолжают проверять уборку придомовых территорий по обращениям горожан. На данный момент обследовано 603 многоквартирных дома, выявлено 369 нарушений. Управляющим организациям и ТСЖ выдано 54 предостережения об устранении нарушения. Контроль за исполнением предостережений ведется ежедневно, сообщают в мэрии города.

Обращения горожан в муниципальную жилищную инспекцию после снегопада и голодеда показали, что многие жильцы не знают обязанности своих УК и ТСЖ.

«Если двор не очищают от снега, в первую очередь, нужно обращаться в свою управляющую компанию. Большинство вопросов разрешается на этом этапе. Жильцы сами выбирают, как управлять своим домом, самостоятельно или через управляющие компании. Если есть управляшка, уточняйте у нее периодичность проводимых работ, поскольку затраты на уборку снега включены в тариф, то есть вы платите за такую услугу», - объясняют в городской администрации.

Ненадлежащее содержание придомовых территорий является нарушением лицензионных требований. По ст. 14.1.3 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» штраф на должностных лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от 250 до 300 тысяч рублей.

Если управляющая компания никак не реагирует на обращение, то об этом можно сообщить в письменном заявлении в Управление муниципальной жилищной инспекции по почте: umzi@ulan-ude-eg.ru, или прийти лично с заявлением по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 214.

Для получения консультации у специалистов жилинспекции горожане могут звонить по телефону: 23-56-57 или 23-54-33. Приемная: 23-53-00.

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