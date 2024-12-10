Армейская структура проиграла крупный суд в Бурятии

Скандальная ситуация, сложившаяся вокруг армейского жилищного фонда в поселке Онохой, сейчас постепенно начинает проясняться. Противостояние возникло между «управляшкой», которая занимается там содержанием и текущим ремонтом жилья минобороны России, и федеральным государственным автономным учреждением «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» министерства обороны Российской Федерации.Как можно понять из материалов разбирательства, учреждение обвинили в том, что оно более года не оплачивало услуги гражданского ЖКХ-предпринимателя.«Управляшка» стала отвечать за дома, т. к. за несколько дней до начала специальной военной операции в 2022 году администрацией городского поселения «Поселок Онохой» Заиграевского района было выпущено соответствующее распоряжение. Исполняя его, фирма с 1 марта 2022 года приступила к обслуживанию «военных» домов.Причем домов было не один-два, а целая куча. По подсчетам предпринимателя, ему задолжали более, чем за год работы. Когда терпение лопнуло, «управляшка» пошла в суд и выставила претензию на сумму более 5 млн рублей.В конце прошлого года стороны даже подписали между собой договор. Его действие распространялось и на период работы «управляшки» на онохойских домах с 1 марта 2022 г. Один из пунктов договора установил и размер платы – 18 рублей за квадратный метр общей площади. Согласовали также перечень мест, за содержание которых отвечал ЖКХ-предприниматель.Казалось бы, причин для юридического противостояния не было, но оно началось. Истец направил «военному» партнеру документы на оплату, но последний вернул их, высказав замечания. Замечания не устроили предпринимателя, прийти к взаимопониманию не удалось и грянул суд о взыскании задолженности.В ходе процесса выяснилось, что федеральным ведомством, которое осуществляет полномочия собственника в отношении недвижимого имущества, находящегося у Вооруженных сил Российской Федерации, является минобороны. А оно закрепляет имущество за каком-нибудь подведомственным учреждением для хозяйственного ведения, оперативного управления.«В письме от 11.08.2023 ответчик указывает на принятие спорных жилых помещений в оперативное управление в соответствии с приказами директора Департамента военного имущества Министерства обороны РФ, а также на наличие регистрации в ЕГРН. Факт оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ответчик не оспорил, доказательств оплаты задолженности за спорный период в материалы дела не представил. Истец представил ведомости начислений по каждому месяцу по каждому спорному помещению», - было отмечено Фемидой при рассмотрении дела.Исковые требование были удовлетворены полностью. С армейской структуры взыскали не только сумму иска, но и почти 40 тыс. рублей госпошлины. Будет ли проигравшая сторона подавать апелляционную жалобу пока неясно. Если нет, то буквально накануне Нового года решение вступит в силу и предприниматель официально получит право на эти миллионы. Подобный исход, думаем, был бы приятным праздничным подарком, как для него самого, так и для работников его фирмы. Сейчас в Бурятии такая экономическая ситуация, что людям особенно нужны деньги.