Общество 10.12.2024 в 17:44
«112 тысяч просил перевести на счет бывшей жены»
Якутянка обвинила новосибирца в мошенничестве с автозапчастями
Текст: КП-Новосибирск
41-летняя жительница Якутии Ольга судится с поставщиком запчастей из Новосибирска. Она уверяет: перевела 112 тысяч за необходимые детали для авто, но осталась ни с чем. Свою историю женщина рассказала КП-Новосибирск.
Ольга говорит, что выбрала поставщика не случайно: несколько лет назад покупала у него двигатель, все было в порядке. А когда в декабре 2023 года Ольга попала в ДТП и понадобился ремонт авто, решила снова обратиться к нему.
- Мне нужен был двигатель, автоматическая коробка передач, бампер, подушки безопасности, лобовое стекло. За всё я отдала 112 тысяч рублей. Денис попросил меня перевести деньги на счет его бывшей жены, - рассказала Ольга, пострадавшая. – А когда я перевела деньги, Денис перезвонил и предложил оплатить еще часть запчастей. Заявил, что, мол, он мне все скопом пришлет. Я отказалась.
Ольга сначала надеялась, что оплаченные запчасти все-таки придут. Однако после новогодних праздников в 2024 году стало ясно, что этого не будет.
- Денис просто перестал выходить на связь. Я приехала в Новосибирск, потому что он тут живет, звонила ему, но бесполезно. Меня заблокировали. Я звонила с других номеров, но как только Денис слышал мой голос, сбрасывал, - говорит женщина. – Я после этого обратилась в полицию.
Ольга вышла на связь с бывшей супругой Дениса, но без толку. Куда в итоге делись деньги, до сих пор неизвестно.
- Мне приходили постоянные отказы в возбуждении уголовного дела. Я обратилась с жалобой к главе СК Александру Бастрыкину. Только после этого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - говорит Ольга.
Женщина также обратилась в суд. Ответчиком выступает продавец, а соответчиком – его бывшая супруга.
- Его бывшая супруга стала соответчиком, потому что по просьбе продавца на ее счет были перечислены 112 тысяч рублей. В ходе разбирательств стало понятно, по какой причине это было сделано. У ответчика есть задолженности перед другими кредиторами. Это отражено в базе судебных приставов, - рассказал Денис Зезюлин, адвокат, представитель Ольги. – Также если будет установлено, что ответчики действовали согласованно и не планировали передать запчасти, то их могут привлечь к уголовной ответственности.
Машину женщина отремонтировала — ей пришлось заказывать запчасти у других поставщиков. За это она заплатила почти 500 тысяч рублей.
Ольга говорит, что выбрала поставщика не случайно: несколько лет назад покупала у него двигатель, все было в порядке. А когда в декабре 2023 года Ольга попала в ДТП и понадобился ремонт авто, решила снова обратиться к нему.
- Мне нужен был двигатель, автоматическая коробка передач, бампер, подушки безопасности, лобовое стекло. За всё я отдала 112 тысяч рублей. Денис попросил меня перевести деньги на счет его бывшей жены, - рассказала Ольга, пострадавшая. – А когда я перевела деньги, Денис перезвонил и предложил оплатить еще часть запчастей. Заявил, что, мол, он мне все скопом пришлет. Я отказалась.
Ольга сначала надеялась, что оплаченные запчасти все-таки придут. Однако после новогодних праздников в 2024 году стало ясно, что этого не будет.
- Денис просто перестал выходить на связь. Я приехала в Новосибирск, потому что он тут живет, звонила ему, но бесполезно. Меня заблокировали. Я звонила с других номеров, но как только Денис слышал мой голос, сбрасывал, - говорит женщина. – Я после этого обратилась в полицию.
Ольга вышла на связь с бывшей супругой Дениса, но без толку. Куда в итоге делись деньги, до сих пор неизвестно.
- Мне приходили постоянные отказы в возбуждении уголовного дела. Я обратилась с жалобой к главе СК Александру Бастрыкину. Только после этого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - говорит Ольга.
Женщина также обратилась в суд. Ответчиком выступает продавец, а соответчиком – его бывшая супруга.
- Его бывшая супруга стала соответчиком, потому что по просьбе продавца на ее счет были перечислены 112 тысяч рублей. В ходе разбирательств стало понятно, по какой причине это было сделано. У ответчика есть задолженности перед другими кредиторами. Это отражено в базе судебных приставов, - рассказал Денис Зезюлин, адвокат, представитель Ольги. – Также если будет установлено, что ответчики действовали согласованно и не планировали передать запчасти, то их могут привлечь к уголовной ответственности.
Машину женщина отремонтировала — ей пришлось заказывать запчасти у других поставщиков. За это она заплатила почти 500 тысяч рублей.