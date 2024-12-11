Общество 11.12.2024 в 09:00

Запасы на Новый год

К Новому году надо готовиться заранее – это знают все
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Текст: Номер один
Запасы на Новый год

Главное – не переборщить, иначе к вам могут прийти полицейские и все изъять. Как это случилось недавно с одним мужчиной в Улан-Удэ. //

Парень, по всей видимости, немного переборщил. Силовики изъяли у него 1,4 тыс. бутылок водки, 12,2 тыс. пачек сигарет общей стоимостью 2 млн рублей. То есть запасы на все новогодние каникулы на одну большую и веселую компанию. 

На самом деле мужчина незаконно приторговывал контрафактом. Причем еще с 2022 года. Потому его и поймали, отобрав ценные товары. Теперь ему грозит срок до шести лет и штраф до миллиона рублей.

Но все же будьте разумны и осторожны. Если ваша бабушка готовит уже вторую бочку оливье или ваша теща закупает баржу селедки, чтобы упаковать ее под шубу, задумайтесь, а не пора ли немного притормозить.

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