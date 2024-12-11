Общество 11.12.2024 в 09:48

Владимиру Путину рассказали нелицеприятную историю из Бурятии

В Улан-Удэ участника СВО выселяют из квартиры
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Текст: Андрей Константинов
Владимиру Путину рассказали нелицеприятную историю из Бурятии
Фото: kremlin.ru
10 декабря президент России Владимир Путин провёл ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча прошла в режиме видеоконференции и была приурочена к Международному дню прав человека.

В ходе встречи в одном из докладов была упомянута Бурятия, и, к сожалению, в неприглядном свете.

Когда слово дали главе «Комитета семей воинов Отечества» Юлии Белеховой, она подняла вопрос справедливости.

- К нам однажды в Комитет пришло обращение из Бурятии от Зои Солдатовой. Это жена солдата, её супруг 20 лет отработал в МЧС, дальше ушёл на пенсию, но началась специальная военная операция. Он, как гражданин нашей страны, пошёл защищать нашу страну, подписал контракт. В это время так получилось – да, они стояли в очереди на получение жилья, – что подали в суд, и дальше есть решение суда о том, чтобы выселить семью Солдатовых из служебной квартиры. Они жили в служебной квартире, стояли на очереди, но ещё фактически не получили. Дальше – решение суда. Судебные приставы не спешили выполнять решение суда, но даже на судебных приставов подали в суд признать незаконным бездействие.

Вы знаете, казалось бы, с одной стороны, сегодня боец защищает нашу страну, а здесь наша задача – защитить его семью. Последнее, что нам удалось добиться, – это приостановка исполнительного производства в отношении военнослужащего, поскольку он является участником специальной военной операции. Но не приостановлено исполнительное производство в отношении его супруги и двух детей. Это в Год семьи.

Это не единственный случай. Это не носит такой массовый характер, но очень важно для людей. И здесь предложение: не выселять из служебного жилья семьи участников специальной военной операции, пока не будет реализовано их право на жильё либо на сертификат на покупку жилья, - рассказала Юлия Белехова.

- Странно, что участника специальной военной операции кто-то выселяет, да ещё через суд, из служебного жилья. Мне кажется, что мы столько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки и ребят, которые жизнью рискуют ради Родины, и членов их семей, – удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы. Странно даже. Дайте информацию, мы с этим тоже разберёмся, - сказал в ответ Владимир Путин.

Реакция властей не заставила себя ждать. Уже в тот же вечер Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении по факту выселения из квартиры участника СВО уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность). Его тут же взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Бурятия Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также мерах, принятых по восстановлению прав участника СВО и его семьи», - сообщили в следственном ведомстве.
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