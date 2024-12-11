В Бурятии заменили более двух тысяч поврежденных дорожных знаков

С начала года в Бурятии привели в порядок более 2 тысяч дорожных знаков, которые в процессе эксплуатации износились, потеряли цвет, были повреждены в результате сильного ветра или ДТП.

Также дорожники установили 2,3 тыс. новых дорожных знаков на региональных дорогах, это на 19% больше, чем в прошлом году.

- Все работы выполняются согласно проекту организации дорожного движения. Если где-то замечаем поврежденные знаки, то даем задание подрядчикам оперативно их восстановить, - отметил руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Специалисты Бурятрегионавтодора регулярно объезжают закрепленные за ними участки региональных дорог и фиксируют недочеты по текущему содержанию, в том числе по дорожным знакам. Затем они направляют задание подрядным организациям оперативно устранить все выявленные замечания.

Фото: Номер один