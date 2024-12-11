Масштабные отключения света и воды вновь пройдут в Улан-Удэ

Сегодня жителей Улан-Удэ вновь ждут масштабные отключения света и воды. Как сообщили в мэрии, из-за ремонтных работ МУП «Водоканал» с 9:00 до 19:00 отключит холодную воду по следующим адресам:- ул. Зеленоградская 30, 37, 42, 43, 44, 31, 32, 33, 35; ул. Транспортных строителей 12, 14, 66, 21, 70, 61, 74, 76, 78, 65, 33, 28, 73, 32, 34, 39, 92, 94, 79, 81, 83, 53, 100; ул. Рябиновая 109, 115, 114, 116, 120, 122; ул. Брусничная 1, 2, 3, 4, 5; ул. Брусничный 2й проезд 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14,15; ул. Брусничный 1й проезд 10\1, 10, 1а, 9, 9а, 8, 7; ул. Мостостроителей 5й проезд 10, 9, 130, 12, 12в, 23а; ул. Мостостроителей 6й проезд 10, 11, 50, 137, 138, 9, 8, 45, 3, 39; ул. Мостостроителей 7й проезд 31, 32, 9, 10, 6, 29, 28, 27, 1; ул. Мостостроителей 4й проезд 22, 3, 94, 93; ул. Мостостроителей 8й проезд 2, 16, 17, 18, 6, 20, 21, 22, 23; ул. Мостостроителей 1, 2, 3/1, 5; ул. Мостостроителей 9й проезд 5, 12, 11, 4, 3, 18; ул. Мостостроителей 1й проезд 5а, 56, 1, 2, 4, 5, 6; ул. Мостостроителей 2й проезд 69, 8, 10, 12, 14, 16, 62, 63, 65.Также в ряде микрорайонов города отключат электричество. Света не будет:- ул. Днепровская 5, ул. Саратовская 1-102.- ул. 30 лет Победы 12-14, ул. Речная 1-76.- ул. Дундича 2-22, ул. Жуковского 6, 192, 198, ул. Ломоносова 1-8, 2а, ул. Маяковского 1-13, ул. Нахимова 1-12, 1/1, 3/1, 6/1, 9/2, Нахимова пер. 1-9, ул. Пестеля 53-59, ул. Рылеева 2, ул. Лермонтова 1-49.- ул. Мунгонова 1-42, АЗС №6, с/т "Горки", ул. Буранная 1, 5б, ул. Ясеневая 5, 69, ул. Клеверная 1 - 27, ул. Испытателей 11А, ул. Северо-восточная 22, 32, 44, 47, 50, 51, 52, 56, 66, 93, 94, 95, 96, 98, ул. Миля 1-37, ул. Королева 2а, 7, 27, 33 А, 35, 41-75, ул. Исаева 3, 9, 5, 10, 12, ул. Сафронова 6, 8, ул. Чкалова 21, ул. Камова 8Б блок 2, блок 1, Ул. Авиаторов 1-55, ул. Буранная 60, ДНТ Молодежный.- ч/с ст. Дивизионная, ул. Батарейная 22-48, ул. Ногинская 1-18, ул. Сотниковская 1-23, ул. Гарнизонная 14-18, ул. Тухачевского 1-21.- п. Дивизионный ч/с по ул. ул. Гарнизонная 1-11, ул. Нерченская 2-6, ул. Понтонная 1-10, ул. Железнодорожная 3б, 3а, 2 блок 1, 2, 3, ул. Армейская 2-5, Батарейная 20, Ул. Дарасунская 1-17.