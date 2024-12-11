Общество 11.12.2024 в 10:16

Трассу Улан-Удэ – Романовка – Чита полностью отремонтируют к 2030 году

Эта дорога вошла в опорную сеть России
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Текст: Андрей Константинов
Трассу Улан-Удэ – Романовка – Чита полностью отремонтируют к 2030 году
Фото: скриншот видео
В Бурятии нацпроект «Безопасные качественные дороги» позволил начать капитальный ремонт региональной дороги «Улан-Удэ - Романовка - Чита», которая давно требовала обновления. Как сообщил зампред правительства РБ Евгений Луковников, в этом году начаты работы на участках общей протяженностью 84 км: с 16 по 26 км, с 200 по 234 км, с 357 по 387 км и с 438 по 448 км. Также ремонтируется мост через реку Алтан.

«Строительный сезон у дорожников завершается - в ходе рабочей поездки в Еравну проверил, как обстоят дела на участках 16-26 км и 200-234 км. Участок 16-26 км вводим в 2025 году. Завершено устройство рабочего слоя земляного полотна, мостовые сооружения заменили на водопропускные трубы — всего установили 16 металлических гофрированных труб. Частично уложен асфальт. Также ремонтируются 4 моста через реки Грязнуха, Дабата, Тасархай и на 21 км автодороги», - рассказал Евгений Луковников.

Что касается ремонта участка 200-234 км, то, по словам зампреда, он будет полностью введен в 2026 году. Первый этап - 200-217 км в Хоринском районе - сдадут в следующем году. В начале октября дорожники приступили к асфальтированию, на сегодня уложили 4 км в два слоя. Также закончены работы на мосту через реку Нахала.

Напомним, автодорога Улан-Удэ – Романовка - Чита вошла в опорную сеть России. Планируется, что к 2027 году 85% дороги приведут в нормативное состояние, а к 2030-му году – уже 100%.
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