В Улан-Удэ тысячи горожан получат доступ к качественной воде

В Улан-Удэ завершено строительство магистральных сетей водоснабжения на Верхней Березовке. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, теперь доступ к качественной питьевой воде получат тысячи горожан, которые проживают по улицам Тубсанаторий, Кумысская, Егорова, Феоктистова, Ипподром, Клубничная, Дацанская, Алтан Заяа и Багульная (частично).





«Проложили более 8 км магистральных сетей холодного водоснабжения и построили две повысительные насосные станции в микрорайонах Орешкова и Верхняя Березовка. Новый трубопровод уже промыли и продезинфицировали. После оформления документации он будет передан на баланс МУП «Водоканал». Обратиться в ресурсоснабжающую организацию и получить техусловия на присоединение жители смогут в следующем году», - рассказал мэр.





Фото: мэрия Улан-Удэ

