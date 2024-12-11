Вдове военнослужащего помогли оформить пенсию по потере кормильца.

- В октябре 2024 года к нам обратилась вдова военнослужащего. Она объяснила, что не может подать документы на установление пенсии по потере кормильца в военный комиссариат по месту жительства в связи с отсутствием личного дела. При обращении в воинскую часть женщине сообщили, что они не ведут личные дела по мобилизованным гражданам и личное дело должно вестись и храниться в военном комиссариате по месту жительства, - сообщили в приемной Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

По данному факту Уполномоченным была инициирована проверка прокуратурой Железнодорожного района г. Улан-Удэ. По итогам проверки воинской частью в адрес военного комиссара направлено личное дело военнослужащего для назначения пенсии.

После получения заявления и документов военным комиссариатом республики направлен запрос в военно-социальный центр Министерства обороны Российской Федерации о предоставлении денежного аттестата об обеспечении денежным довольствием и иными выплатами военнослужащего.

При поступлении денежного аттестата военным комиссариатом республики будет решен вопрос о назначении пенсии.

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