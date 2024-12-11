Общество 11.12.2024 в 10:48

Вдове военнослужащего помогли оформить пенсию по потере кормильца

Пенсию ей не могли назначить в связи с отсутствием личного дела в воинской части
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Вдове военнослужащего помогли оформить пенсию по потере кормильца

Вдове военнослужащего помогли оформить пенсию по потере кормильца.

- В октябре 2024 года к нам обратилась вдова военнослужащего. Она объяснила, что не может подать документы на установление пенсии по потере кормильца в военный комиссариат по месту жительства в связи с отсутствием личного дела. При обращении в воинскую часть женщине сообщили, что они не ведут личные дела по мобилизованным гражданам и личное дело должно вестись и храниться в военном комиссариате по месту жительства, - сообщили в приемной Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

По данному факту Уполномоченным была инициирована проверка прокуратурой Железнодорожного района г. Улан-Удэ. По итогам проверки воинской частью в адрес военного комиссара направлено личное дело военнослужащего для назначения пенсии.

После получения заявления и документов военным комиссариатом республики направлен запрос в военно-социальный центр Министерства обороны Российской Федерации о предоставлении денежного аттестата об обеспечении денежным довольствием и иными выплатами военнослужащего.

При поступлении денежного аттестата военным комиссариатом республики будет решен вопрос о назначении пенсии.

 

Фото: Номер один

Все новости

Шесть лет колонии получил сторонник криминальной идеологии в Улан-Удэ
11.12.2024 в 11:12
Жителя Улан-Удэ задержали с синтетическими наркотиками
11.12.2024 в 11:08
В Улан-Удэ таксист потерял 700 тысяч рублей
11.12.2024 в 10:52
Вдове военнослужащего помогли оформить пенсию по потере кормильца
11.12.2024 в 10:48
В Улан-Удэ тысячи горожан получат доступ к качественной воде
11.12.2024 в 10:42
Ветераны СВО из Бурятии будут проходить лечение в центрах реабилитации Социального фонда
11.12.2024 в 10:17
Трассу Улан-Удэ – Романовка – Чита полностью отремонтируют к 2030 году
11.12.2024 в 10:16
Масштабные отключения света и воды вновь пройдут в Улан-Удэ
11.12.2024 в 10:02
В Бурятии заменили более двух тысяч поврежденных дорожных знаков
11.12.2024 в 09:54
Владимиру Путину рассказали нелицеприятную историю из Бурятии
11.12.2024 в 09:48
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ тысячи горожан получат доступ к качественной воде
Строительство сетей водоснабжения на Верхней Березовке завершено
11.12.2024 в 10:42
Ветераны СВО из Бурятии будут проходить лечение в центрах реабилитации Социального фонда
Услуга будет доступной со следующего года
11.12.2024 в 10:17
Трассу Улан-Удэ – Романовка – Чита полностью отремонтируют к 2030 году
Эта дорога вошла в опорную сеть России
11.12.2024 в 10:16
Масштабные отключения света и воды вновь пройдут в Улан-Удэ
Они затронут десятки домов
11.12.2024 в 10:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru