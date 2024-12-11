Общество 11.12.2024 в 11:34

В Бурятии проживает почти две с половиной тысячи Почетных доноров России

Ежегодно доноры получают единовременную денежную выплату
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии проживает почти две с половиной тысячи Почетных доноров России

В Бурятии проживает почти две с половиной тысячи «Почетных доноров России» и «Почетных доноров СССР». Ежегодно доноры получают единовременную денежную выплату.

- С начала года 2 423 человека получили единовременную денежную выплату в размере 17423 рублей. Финансирование на эти цели составило порядка 42,5 млн рублей из республиканского бюджета. Выплата осуществляется один раз в год, не позднее 1 апреля.  Индексация осуществляется ежегодно, очередная ожидается в феврале 2025 года, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Напомним, звание почетного донора в России присуждается лицам, безвозмездно сдавшим кровь более 40 раз либо плазму более 60 раз. Такой донор получает нагрудный значок и соответствующее удостоверение. Также он получает льготы и привилегии.

Оформить выплату можно на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/600200/2/form), МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства.

Стать донором крови может каждый гражданин РФ старше 18 лет, не имеющий к этому противопоказаний, но тем, кто сдает кровь впервые, нужно пройти специальное медицинское обследование.

 

Фото: Номер один

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