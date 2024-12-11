Общество 11.12.2024 в 11:42

Депутату горсовета Улан-Удэ вручили медаль «Благодарная Бурятия»

Награждение приурочили ко Дню Героев Отечества
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Текст: Иван Иванов
Депутату горсовета Улан-Удэ вручили медаль «Благодарная Бурятия»
Фото: горсовет Улан-Удэ﻿﻿
Ветерану боевых действий, участнику СВО и депутату горсовета Улан-Удэ Михаилу Босхолову вручили медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Награждение прошло на торжественном собрании общественности, приуроченном ко Дню Героев Отечества.

Напомним, памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия» учредили в марте 2024 года. Указ об этом выпустил глава республики. Ею награждают участников СВО из Бурятии за вклад в решение задач спецоперации, проявленные отвагу, честь и мужество.

На лицевой стороне в центре медали находится серебристое стилизованное изображение военнослужащего с автоматом на фоне очертаний границ Республики Бурятия и озера Байкал. Над изображением военного полукругом идет надпись «За участие в специальной военной операции». А под изображением полукругом сделана надпись «Благодарная Бурятия». Изображения военнослужащего и очертания границ республики выпуклые и выступают над плоскостью медали. На оборотной стороне медали в центре есть слова, расположенные столбиком: «Отвага», «Честь», «Мужество». Ниже - место для размещения номера памятной медали.

Михаил Босхолов родился 13 сентября 1983 года в селе Баяндай Иркутской области. В 2005 году закончил Байкальский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2024 году в составе 100 молодых политических лидеров страны прошел обучение в Высшей партийной школе партии «Единая Россия».

С 2008 по 2012 год занимал пост гендиректора ОАО «Олонкинский кирпичный завод». После объединения с Иркутским керамическим заводом в 2012 году был назначен на должность заместителя генерального директора, позднее перешел на ту же должность в филиале в Бурятии. С 2017 по 2019 годы работал помощником мэра Улан-Удэ. С 2019 по 2022 годы участвовал в качестве политтехнолога в избирательных кампаниях разного уровня в регионах России. В 2022 году вернулся на Иркутский керамический завод на должность заместителя гендиректора.

В апреле 2023 года Михаил Босхолов отправился на СВО. Награжден благодарностью секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» за оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Имеет государственную награду - медаль Жукова. Ветеран боевых действий.
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