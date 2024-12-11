Депутату горсовета Улан-Удэ вручили медаль «Благодарная Бурятия»

Ветерану боевых действий, участнику СВО и депутату горсовета Улан-Удэ Михаилу Босхолову вручили медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Награждение прошло на торжественном собрании общественности, приуроченном ко Дню Героев Отечества.Напомним, памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия» учредили в марте 2024 года. Указ об этом выпустил глава республики. Ею награждают участников СВО из Бурятии за вклад в решение задач спецоперации, проявленные отвагу, честь и мужество.На лицевой стороне в центре медали находится серебристое стилизованное изображение военнослужащего с автоматом на фоне очертаний границ Республики Бурятия и озера Байкал. Над изображением военного полукругом идет надпись «За участие в специальной военной операции». А под изображением полукругом сделана надпись «Благодарная Бурятия». Изображения военнослужащего и очертания границ республики выпуклые и выступают над плоскостью медали. На оборотной стороне медали в центре есть слова, расположенные столбиком: «Отвага», «Честь», «Мужество». Ниже - место для размещения номера памятной медали.Михаил Босхолов родился 13 сентября 1983 года в селе Баяндай Иркутской области. В 2005 году закончил Байкальский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2024 году в составе 100 молодых политических лидеров страны прошел обучение в Высшей партийной школе партии «Единая Россия».С 2008 по 2012 год занимал пост гендиректора ОАО «Олонкинский кирпичный завод». После объединения с Иркутским керамическим заводом в 2012 году был назначен на должность заместителя генерального директора, позднее перешел на ту же должность в филиале в Бурятии. С 2017 по 2019 годы работал помощником мэра Улан-Удэ. С 2019 по 2022 годы участвовал в качестве политтехнолога в избирательных кампаниях разного уровня в регионах России. В 2022 году вернулся на Иркутский керамический завод на должность заместителя гендиректора.В апреле 2023 года Михаил Босхолов отправился на СВО. Награжден благодарностью секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» за оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Имеет государственную награду - медаль Жукова. Ветеран боевых действий.