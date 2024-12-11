Жители Бурятии напишут Всероссийский тест на знание Конституции

12 декабря в Национальной библиотеке Бурятии пройдет IX Всероссийский тест на знание Конституции РФ (возрастное ограничение 12+).

В акции смогут принять участие все желающие в возрасте от 12 лет: военнослужащие и ветераны, участники общественных объединений, государственные и гражданские служащие, лидеры общественного мнения, студенты ВУЗов, обучающиеся общеобразовательных учреждений и колледжей.

Ежегодно в тестировании принимает участие более полутора миллионов человек на онлайн-платформе гражданин.дети.

По словам организаторов, в этом году особый акцент в акции будет сделан на теме семьи, ее положения в обществе и государстве, основных правах и обязанностях главной ячейки общества. Каждому участнику будет доступен индивидуальный вариант тестирования из базы более чем в 100 вопросов, утвержденных экспертным советом под председательством соавтора Конституции РФ 1993 года Бориса Эбзеева.

Пройти тест в онлайн-формате можно будет также и в Национальной библиотеке. Мероприятие будет проводиться 12 декабря с 9:00 до 15:00 в Региональном центре Президентской библиотеки им. Б. Ельцина (2 этаж).

Ознакомиться с материалами по организации Акции и задать интересующие вопросы можно на сайте акции — https://гражданин.дети/test_konst/.

Возрастное ограничение 12+





Фото: Номер один