Общество 11.12.2024 в 12:11

Жители Бурятии напишут Всероссийский тест на знание Конституции

Акция состоится уже в девятый раз по всей стране
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии напишут Всероссийский тест на знание Конституции

12 декабря в Национальной библиотеке Бурятии пройдет IX Всероссийский тест на знание Конституции РФ (возрастное ограничение 12+).

В акции смогут принять участие все желающие в возрасте от 12 лет: военнослужащие и ветераны, участники общественных объединений, государственные и гражданские служащие, лидеры общественного мнения, студенты ВУЗов, обучающиеся общеобразовательных учреждений и колледжей.

Ежегодно в тестировании принимает участие более полутора миллионов человек на онлайн-платформе гражданин.дети.

По словам организаторов, в этом году особый акцент в акции будет сделан на теме семьи, ее положения в обществе и государстве, основных правах и обязанностях главной ячейки общества. Каждому участнику будет доступен индивидуальный вариант тестирования из базы более чем в 100 вопросов, утвержденных экспертным советом под председательством соавтора Конституции РФ 1993 года Бориса Эбзеева.

Пройти тест в онлайн-формате можно будет также и в Национальной библиотеке. Мероприятие будет проводиться 12 декабря с 9:00 до 15:00 в Региональном центре Президентской библиотеки им. Б. Ельцина (2 этаж).  

Ознакомиться с материалами по организации Акции и задать интересующие вопросы можно на сайте акции — https://гражданин.дети/test_konst/.

Возрастное ограничение 12+


Фото: Номер один

 

Все новости

ТОСы меняют Улан-Удэ
11.12.2024 в 12:36
Бурятия завершает год
11.12.2024 в 12:23
T2 дополнит продукт для оценки потенциала локаций Bestplace данными телекома
11.12.2024 в 12:13
Жители Бурятии напишут Всероссийский тест на знание Конституции
11.12.2024 в 12:11
В Заиграевском районе полностью сгорел гараж и крыша дома
11.12.2024 в 11:50
Депутату горсовета Улан-Удэ вручили медаль «Благодарная Бурятия»
11.12.2024 в 11:42
В Бурятии проживает почти две с половиной тысячи Почетных доноров России
11.12.2024 в 11:34
Испытан на прочность
11.12.2024 в 11:25
Шесть лет колонии получил сторонник криминальной идеологии в Улан-Удэ
11.12.2024 в 11:12
Жителя Улан-Удэ задержали с синтетическими наркотиками
11.12.2024 в 11:08
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
ТОСы меняют Улан-Удэ
Они стали большой движущей силой
11.12.2024 в 12:36
Депутату горсовета Улан-Удэ вручили медаль «Благодарная Бурятия»
Награждение приурочили ко Дню Героев Отечества
11.12.2024 в 11:42
В Бурятии проживает почти две с половиной тысячи Почетных доноров России
Ежегодно доноры получают единовременную денежную выплату
11.12.2024 в 11:34
Вдове военнослужащего помогли оформить пенсию по потере кормильца
Пенсию ей не могли назначить в связи с отсутствием личного дела в воинской части
11.12.2024 в 10:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru