ТОСы меняют Улан-Удэ

В этом году активисты ТОС передали на фронт уже свыше 900 сетей. Всего с начала спецоперации волонтеры связали и отправили бойцам более 5 тыс. маскировочных сетей, а также изготовили, собрали и доставили бойцам свыше 19 тонн вещей.





В столице Бурятии создано 102 территориальных общественных самоуправления, в них состоит более 90 тыс. человек.- Всегда и везде я говорю, что наши ТОСы самые лучшие, самые активные и самые задорные. Они участвуют в изменении своих улиц, дворов, города. ТОСы – надежные партнеры по воспитанию наших детей и нашей молодежи. Благодаря им меняется мир к лучшему, - считает мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Городские ТОСы занимаются вопросами благоустройства придомовых территорий, содействуют полиции в вопросах общественной безопасности, организуют культурно-массовые мероприятия, помогают участникам СВО.В этом большую помощь оказывает Управление гражданских инициатив администрации г. Улан-Удэ.- К нам могут обратиться инициативные группы с желанием создать ТОС для решения своих задач. Стараемся максимально облегчить организационные моменты в процессе создания ТОСов. И потом оказываем всю необходимую помощь, - сказал начальник Управления по развитию гражданских инициатив Баир Цыбенов.В Улан-Удэ тосовцами открыто семь пунктов пошива необходимых вещей, снаряжения и сбора гуманитарной помощи для участников СВО. Они шьют балаклавы, пятиточечники, подсумки для тактической медицины, опознавательные повязки, делают окопные свечи, маскировочные сети и многое другое.- Мы принимаем от жителей теплые носки, стельки, перчатки, письма и рисунки от детей, сладости. Ребята наши выполняют свою работу в непростых условиях, и ничто так не радует, как посылки из родной Бурятии, - считает председатель ТОС «Перспектива» Елена Гомбоева.Тосовцы чтут память своих коллег. В память председателей ТОСов «Гранит» и «126 мкр.» Руслана Тарасова и Дмитрия Даданова, погибших в зоне СВО, установлены мемориальные доски.Члены ТОСов сообща решают вопросы благоустройства прилегающей территории, озеленения, создания мест отдыха, водоснабжения, устройства наружного освещения и многие другие.Активисты ТОС «Любимый дворик» на ул. Тобольской провели воду, озеленили территорию, высадили множество цветов. Обустроили детскую и спортивную площадки, самостоятельно выложили дорожки из плитки и украсили заборы рисунками.- У нас люди очень талантливые, трудолюбивые, творческие. Заборы украсить, оформить мемориал Победы, уголок СВО – все это мы можем. Разные клумбы оригинальные - тоже дело рук наших творчески активных жителей, - с гордостью говорит Александра Аюржанаева, председатель ТОС «Любимый дворик».Проект «Эколучи» для своего клуба реализовал ТОС «Патриот». Здесь провели электроснабжение и за счет солнечных батарей сделали обогрев помещений, чтобы дети, подростки и пожилые люди могли проводить досуг в клубе в зимнее время.- Наши активисты ТОС - это неравнодушные люди, горячо любящие свое дело и готовые заниматься им уже только за слова благодарности от жителей и за осознание своей нужности! Активисты ТОС – люди разных возрастов и профессий, но с одинаковым желанием жить в красивом, комфортном городе. Они не ждут, когда кто-то придет и сделает их двор лучше, а действуют сами. Своими силами благоустраивают подъезды, детские и спортивные площадки, дворы и скверы, - говорит Баир Цыбенов.В этом году совместно с Управлением МВД России по г. Улан-Удэ и ТОСами «Любимый», «Вагжанова», «Адис», «Аршан» возобновились рейды по профилактике мошенничества, разъяснительные беседы по продаже алкоголя несовершеннолетним, дворовые обходы в вечернее время. Особое внимание активисты уделяют детям и пожилым людям. А также тосовцы рассказывают школьникам о правилах дорожного движения, кибербезопасности и др.- Нас беспокоит судьба детей. Мы хотим, чтобы они знали, что любой поступок имеет последствия. Часто человек совершает глупости, не понимая этого, поэтому важно защитить детей от подобной опасности, - делится Александра Аюржанаева.Чтобы городские ТОСы развивались, по поручению мэра г. Улан-Удэ Игоря Шутенкова ежегодно проводится городской конкурс «Лучший социально значимый проект ТОС». Активисты придумывают свои проекты, комиссия оценивает и присуждает места и денежные призы.Один из таких проектов - клуб «Добрый волшебник!», открытый ТОСом «Исток» в здании бывшей амбулатории. Активисты на грантовые и собственные средства провели ремонт в помещении.Еще один проект ТОСа «Исток» - «Центр развития гармонии и долголетия» - в этом году стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил 900 тыс. рублей на реализацию. Центр разместился в «Добром волшебнике». Здесь жители микрорайона Исток могут пройти комплексную оздоровительную программу для поддержания своего здоровья.- Даже не надо никуда ехать: пришел, помассажировался, попил кислородный коктейль. Нужно научиться любить себя! – считает Екатерина Кирюшина, председатель ТОСа «Исток».В сентябре этого года на территории Этнографического музея народов Забайкалья состоялась «Спартакиада ТОСов г. Улан-Удэ «Мы вместе!», в которой приняло участие более 50 ТОСов города - свыше 500 человек. Это мероприятие организовано администрацией города, где члены ТОСов смогли активно и душевно отдохнуть.- Нам все очень понравилось: музыкальные выступления, веселая разминка, спортивно-развлекательные соревнования и очень вкусный плов. Спасибо большое за такой запоминающийся, отлично проведенный праздник! – благодарит администрацию города Ирина Павлова, председатель ТОС «Загорский».В августе на муниципальном форуме Бурятии нагрудными знаками «Лидер ТОС Республики Бурятия» наградили председателей трех ТОСов г. Улан-Удэ: «Перспектива», «Фаворит», «Солдатский-центр». Награда от правительства РБ – это признание их деятельности и важности добрых дел городских ТОСов.- Мы выезжали в Пермь на большой общероссийский форум ТОСов, где было представлено 80 регионов. Общаясь в процессе форума, мы убедились, что наши ТОСы входят в пятерку лучших по развитию, активности и достижениям. Оказывается, коллеги из других регионов внимательно следят за развитием ТОСов в нашей республике и перенимают опыт, внедряя лучшее у себя. Мы были приятно удивлены этому факту, - с гордостью отмечает начальник Управления по развитию гражданских инициатив администрации г. Улан-Удэ Баир Цыбенов.Фото: пресс-службы УРГИ