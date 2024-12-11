Все больше спасенных жизней

Национальный проект «Здравоохранение» оснащает больницы и поликлиники современным оборудованием, возводит фельдшерско-акушерские пункты, развивает санитарную авиацию для отдаленных районов, особое внимание уделяет онкологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям.В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в России с 2019 года переоснащаются 140 региональных сосудистых центров, в том числе и в Бурятии.В Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко более десяти лет пациентам с инсультами и инфарктами помогает профессиональная большая команда врачей Регионального сосудистого центра: неврологи, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, рентгенхирурги, медицинские реабилитологи, социальные работники, логопеды, диагностическая служба. За это время в приемном покое было осмотрено более 12 тыс. человек с подозрением на инсульт.Региональный сосудистый центр принимает больных со всей Бурятии, пациенты могут доставляться как автомобильным, так и авиатранспортом, ежегодно сотрудники Территориального центра медицины катастроф РБ выполняют более 100 вылетов в труднодоступные районы, чтобы транспортировать больных с инсультом или инфарктом в РСЦ.- В экстренных ситуациях у нас оперативно действует санавиация. Все тяжелобольные находятся на мониторинге ТЦМК РБ, который эвакуирует больных для оказания медицинской помощи в больницах третьего уровня. Только за последние три года по линии санитарной авиации воздушным транспортом эвакуировано 3076 человек. Кроме того, для оказания скорой помощи в районах республики за 2018–2024 годы поставлено 135 автомобилей скорой медицинской помощи и приобретена 341 единица транспорта для поликлиник и районных больниц, — рассказывает Евгения Лудупова, зампред правительства РБ — министр здравоохранения Бурятии.За шесть лет благодаря проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» РКБ им. Н. А. Семашко получила 166 единиц медицинского оборудования на сумму более 353 млн рублей, в том числе два современных ангиографических комплекса, компьютерный томограф, системы искусственной вентиляции легких, УЗИ-аппараты и оборудование для медицинской реабилитации. Современное оборудование установили в Региональном сосудистом центре.- Новый ангиограф установлен и работает в непрерывном режиме в хирургическом корпусе № 4, где находится приемный покой для экстренных кардиологических пациентов. Он позволяет в режиме реального времени с высокой точностью выявить тромбы, атеросклеротические бляшки, сужение или закупорку сосудов сердца, головного мозга и выполнить эндоваскулярные оперативные вмешательства при неотложных состояниях: инфаркте миокарда, ишемическом инсульте, — рассказывает Юрий Хамаганов, заведующий отделением рентгенхирургическихметодов диагностики и лечения РКБ им. Н. А. Семашко.Помимо Регионального сосудистого центра в Бурятии работают первичные сосудистые отделения в Гусиноозерской ЦРБ и в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова. В год первичное сосудистое отделение РК БСМП принимает более 1000 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. С 2019 года РК БСМП получил 99 единиц оборудования благодаря нацпроекту «Здравоохранение».Жителям Селенгинского, Закаменского, Кяхтинского и Джидинского районов оказывает помощь первичное сосудистое отделение Гусиноозерской ЦРБ, которое укомплектовано специалистами и имеет все необходимое оборудование. В отделении с пациентами работают кардиологи, неврологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты по лечебной физкультуре, массажист, медицинский психолог, психиатр.За десять лет работы пролечено более 8 тыс. пациентов.Отделение получило новые УЗИ-аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, электростимуляторы, противопролежневые системы и многое другое благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Новое оборудование позволило улучшить диагностику и лечение пациентов.- Это современное оборудование — значительный шаг вперед в лечении заболеваний. С его помощью мы смогли значительно улучшить диагностику и лечение пациентов. Процедуры стали быстрее и эффективнее. Оборудование значительно сокращает время реабилитации наших пациентов. Это нововведение очень положительно влияет на качество медицинской помощи в нашем отделении! — делится заведующий первичным сосудистым отделений Гусиноозерской ЦРБ Геннадий Федурин.Более 2,6 тыс. единиц медицинского оборудования и медицинских изделий на сумму более 2 млрд рублей было поставлено в медицинские организации Бурятии благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному президентом России.