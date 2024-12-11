Общество 11.12.2024 в 14:07

В Бурятии раскрывают менее половины преступлений

При этом уровень преступности сократился примерно на 6%
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии раскрывают менее половины преступлений
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии за 11 месяцев этого года число зарегистрированных преступлений снизилось на 5,8% (16631 против 17648 в аналогичном периоде прошлого года). Как сообщили в прокуратуре, наибольшее снижение уровня преступности отмечено в Октябрьском (-15%) и Советском (-16%) районах Улан-Удэ, Еравнинском (-20%), Курумканском (-21%) и Прибайкальском (-10%) районах республики.

Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-12%), убийств (-3%), краж (-29%), грабежей (-40%), разбоев (-10%). Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-20%) и в состоянии алкогольного опьянения (-17%).

При этом отмечается рост криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (+13%), незаконным оборотом оружия (+6%) и наркотиков (+10%), хулиганств (+58%).

Сохраняется динамика роста количества криминальных деяний, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 11 месяцев зарегистрировано 5745 таких преступлений (+21%), большую часть из которых составили хищения денежных средств (3466) и неправомерный доступ к компьютерной информации (1702).

Раскрываемость преступлений составила 49,1%.

На автодорогах республики зафиксированы 967 дорожно-транспортных происшествий (974 в прошлом году), в результате которых погибли 106 человек, ранены 1268 человек. В аналогичном периоде прошлого года эти цифры составляли 111 и 1311 человек соответственно.
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