Молодожены Бурятии получили более пятисот сертификатов на медицинское обследование. Они смогут бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье.

По данным управления ЗАГС за период с 27 июля по 5 декабря молодоженам Бурятии вручили 550 сертификатов на консультирование и медицинское обследование в Республиканском перинатальном центре.

Сертификат дает право бесплатно пройти репродуктивное обследование, чтобы оценить состояние здоровья супругов.

Эта мера реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Сертификат вручается супружеской паре, которая зарегистрировала брак в органах ЗАГС Улан-Удэ.

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