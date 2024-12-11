Общество 11.12.2024 в 15:22

Молодожены Бурятии получили более пятисот сертификатов на медицинское обследование

Они смогут бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье
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Текст: Служба информации "Номер один"
Молодожены Бурятии получили более пятисот сертификатов на медицинское обследование

Молодожены Бурятии получили более пятисот сертификатов на медицинское обследование. Они смогут бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье.

По данным управления ЗАГС за период с 27 июля по 5 декабря молодоженам Бурятии вручили 550 сертификатов на консультирование и медицинское обследование в Республиканском перинатальном центре. 

Сертификат дает право бесплатно пройти репродуктивное обследование, чтобы оценить состояние здоровья супругов.

Эта мера реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Сертификат вручается супружеской паре, которая зарегистрировала брак в органах ЗАГС Улан-Удэ.

 

Фото: ru.freepik.com

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