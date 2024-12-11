В Улан-Удэ на Верхней Березовке завершено строительство сетей централизованного водоснабжения

Для повышения напора воды построены две насосные станции, проложен трубопровод протяженностью 8,8 км. Прокладка сетей велась в том числе и горизонтальным бурением. Новый трубопровод уже промыли и продезинфицировали. После оформления документации объект будет передан на баланс МУП «Водоканал».«После завершения всех работ и передачи объекта на баланс МУП «Водоканал» доступ к качественной воде получат жители мкр. Верхняя Березовка. Они могут обратиться в эту ресурсоснабжающую организацию и получить техусловия на присоединение своих домов к магистральным сетям», - рассказал заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.В целом, условиями нацпроекта «Жильё и городская среда» были предусмотрены различные мероприятия от строительства скважин до установки водоразборных колонок и пожарных гидрантов, а также строительство новых сетей взамен устаревших.«Комплексный подход реализации проекта «Чистая вода» позволяет жителям получить качественную воду из централизованных источников», - отметил Евгений Поляков.Доступ к качественной питьевой воде получат жители улиц Тубсанаторий, Кумысская, Егорова, Феоктистова, Ипподром, Клубничная, Дацанская, Алтан Заяа, Багульная (частично).К централизованному водоснабжению подключат и социальные объекты – это детский оздоровительно-образовательный центр «Родник», детский дом-интернат «Журавушка» и санаторно-лесная школа.