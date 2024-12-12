Токсичная язва на теле Улан-Удэ

Ситуация с фенольным озером в центре Улан-Удэ не только не улучшается, но и становится хуже. Об этом рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов на недавней пресс-конференции. По его словам, вопрос можно было решить еще несколько лет назад, но необоснованные опасения общественников сорвали ликвидацию токсичного объекта.По словам Алексея Цыденова, дополнительное обследование фенольного озера в Улан-Удэ показало ухудшение ситуации.- Идет деградация процесса. Сейчас ищутся дополнительные проектные решения. Поскольку требование о ликвидации никуда не делось, РЖД продолжает этим заниматься, - пояснил глава республики.Также он рассказал, что опасный для экологии объект можно было ликвидировать еще три года назад, однако вместо этого озеро стало наглядным примером негативного влияния безответственного вмешательства в процесс.- Я напомню, что был проект, который предусматривал переработку этого фенольного озера на месте. Были выделены деньги, и, в принципе, мы три года как жили уже бы без этого озера. Но тогда пошли необоснованные, лживые заявления о том, что предусматривается сжигание этого озера на месте. Хотя технология предусматривала не сжигание. Если грубо говорить, в закрытую бочку помещались бы эти отходы, внутри повышалась температура, отходы разлагались на разные составляющие нефтепродуктов, которые потом шли бы во вторичный оборот. Технология, опробованная в мире, в России. Но эти требования дополнительных, еще дополнительных, экспертиз сдвинули все по времени, потом деньги ушли, и в итоге мы сидим там у разбитого корыта, - констатировал глава.Фенольное озеро, напомним, возникло из-за улан-удэнского ЛВРЗ, который с 1987 по 2005 год вывозил опасные отходы в карьер в поселке Кирзавод. Их сливали прямо в грунтовую яму, что в итоге привело к загрязнению подземных вод Лазовского месторождения. Оттуда опасные вещества через Уду и Селенгу попадают в Байкал. Концентрация по нефтепродуктам и аммонию здесь превысила предельную нагрузку в десятки, а по фенолам и другим вредным веществам – в тысячи раз.Сливать отходы в этот отстойник прекратили в 2005 году. В 2006 его попытались засыпать песчано-гравийной смесью, но в результате нефтепродукты просто выдавило на поверхность. Площадь озера сократилась, а объемы вредных веществ - нет.В начале 2015 года суд по иску природоохранной прокуратуры обязал ЛВРЗ ликвидировать опасный отстойник.В 2018 году на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме правительство Бурятии подписало соглашение с ГК «ЛокоТех» (ЛВРЗ входит в группу компаний «ЛокоТех»), одним из пунктов которого стала как раз ликвидация фенольного озера. Через некоторое время нашлась компания, которая разработала проект ликвидации фенольного озера. ЗАО «Безопасные технологии» предложило утилизировать озеро методом пиролиза, то есть обезвредить отходы термическим способом. Площадку для работ предлагалось обустроить непосредственно на территории отстойника. Для утилизации каменноугольной смолы и сильнозагрязненных грунтов планировалось использовать установки термической деструкции. Пройдя через них, очищенный грунт должен был возвращаться обратно в котлованы. Для обработки поверхностных стоков фенольного отстойника был предусмотрен процесс фильтрации и термического обезвреживания.Общественники сразу же выступили против такого варианта. Было решено провести экологические экспертизы проекта.Сразу три общественные экологические организации занялись экспертизой проекта. Это «Бурятское региональное объединение по Байкалу», «Байкал Эко», а также инициативная группа улан-удэнских экологов. Впрочем, понимания того, каким способом лучше проводить ликвидацию озера, это не добавило.- Основные замечания - это недостаточность изыскательских работ, проведенных на уровне разработки данного проекта. Пробы брались в зимнее время. Летом ситуация отличается, потому что была наморозка грунтов. Есть путаница в понятиях «каменно-угольная смола», «нефтепродукты», «фенол». Не совсем четко идет указание на ликвидацию субстанции, содержащей вот эти опасные отходы. Упоминаются нефтепродукты, которые утилизируются различными биологическими способами, но здесь ситуация более сложная, потому что это не только нефтепродукты, а еще какие-то дополнительные химические вещества, и они при процессе пиролиза могут быть переведены в другие состояния, - отзывался о проекте сжигания фенольного озера командир добровольческого корпуса «Байкал», координатор «Байкальской экологической коалиции», член общественного совета при Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре Андрей Бородин.Эксперты пришли к выводу о том, что все процессы обеззараживания продуктов пиролиза следует рассматривать как небезопасные. Другими словами, шумиха, которую подняли тогда общественники, никоим образом не сработала во благо экологии, а, наоборот, затянула процесс ликвидации опасного отстойника. Который до сих пор отравляет подземные воды и почву.Фото: «Номер один»