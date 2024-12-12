Общество 12.12.2024 в 09:29

Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем Конституции

Дорогие земляки!
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Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем Конституции
Фото: Хурал Бурятии
Сегодня мы отмечаем важный и значимый государственный праздник – День Конституции Российской Федерации. Этот день символизирует не только юридическую основу нашего государства, но и гарантии прав и свобод каждого гражданина. На фундаменте Конституции выстроено все российское законодательство, создано единое правовое пространство, позволяющее сохранять социальную стабильность и определять будущее нашей страны.

Конституция – это основа нашего общества, которая объединяет нас в стремлении к справедливости, равенству и уважению прав человека. Она служит путеводной звездой в нашем развитии, обеспечивая крепость и целостность нашей страны, нацеливая на добрые перемены.

Народный Хурал Республики Бурятия, как законодательный орган региона, вносит свой вклад в формирование правовой системы, и, конечно, ориентиром законотворческой работы служит Основной закон страны.

От имени республиканского парламента поздравляю вас с этим знаменательным днем! Мы гордимся тем, что живем в большой и многонациональной стране с богатой историей и великими традициями. Пусть принципы Конституции вдохновляют нас на новые победы и свершения, способствуют процветанию нашей республики.

Желаем вам здоровья, мира и благополучия!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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