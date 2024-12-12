Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем Конституции

Сегодня мы отмечаем важный и значимый государственный праздник – День Конституции Российской Федерации. Этот день символизирует не только юридическую основу нашего государства, но и гарантии прав и свобод каждого гражданина. На фундаменте Конституции выстроено все российское законодательство, создано единое правовое пространство, позволяющее сохранять социальную стабильность и определять будущее нашей страны.Конституция – это основа нашего общества, которая объединяет нас в стремлении к справедливости, равенству и уважению прав человека. Она служит путеводной звездой в нашем развитии, обеспечивая крепость и целостность нашей страны, нацеливая на добрые перемены.Народный Хурал Республики Бурятия, как законодательный орган региона, вносит свой вклад в формирование правовой системы, и, конечно, ориентиром законотворческой работы служит Основной закон страны.От имени республиканского парламента поздравляю вас с этим знаменательным днем! Мы гордимся тем, что живем в большой и многонациональной стране с богатой историей и великими традициями. Пусть принципы Конституции вдохновляют нас на новые победы и свершения, способствуют процветанию нашей республики.Желаем вам здоровья, мира и благополучия!