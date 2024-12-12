В Улан-Удэ возникли проблемы с оплатой в муниципальном транспорте

Сегодня с утра в некоторых автобусах МУП «Городские маршруты» перестали работать терминалы безналичной оплаты. Как сообщили на предприятии, по предварительной информации, причиной этого стал сбой в работе терминалов со стороны «Сбербанка».«Выявлено порядка 70 неисправных терминалов, в основном с пересадочным тарифом. Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим пассажиров заранее готовить наличные для оплаты проезда, если терминал не будет работать», - обратились к горожанам в МУП «Городские маршруты».Аналогичная проблема возникла и в трамвайных вагонах.«Друзья, сегодня наблюдаются проблемы с терминалами безналичной оплаты. По сообщению Оператора транспортных сервисов, сбой идёт со стороны Сбербанка. Приносим извинения за доставленные неудобства. Специалисты занимаются устранением сбоя», - отметили в МУП «Управление трамвая».