В Кижингинском районе завершается строительство школы. Школьники пойдут туда уже после новогодних каникул.

- Завершаем строительство школы в селе Кижинга на 176 мест. После новогодних каникул в новое здание пойдут ученики Кижингинского лицея им. В.С. Мункина. Строительство идет по госпрограмме «Развитие образования», - сообщил зампред правительства РБ Евгений Луковников.

Сейчас на объекте идет устройство слаботочных систем пожарной сигнализации, внутренние электромонтажные работы, монтаж системы вентиляции, установка ограждения территории, а также замена утеплителя на крыше.

Техническая готовность здания - 93%.

Фото: скриншот видео, тг-канал зампреда правительства РБ Евгения Луковникова