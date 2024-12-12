Общество 12.12.2024 в 10:03

В Кижингинском районе завершается строительство школы

Школьники пойдут туда уже после новогодних каникул
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кижингинском районе завершается строительство школы

В Кижингинском районе завершается строительство школы. Школьники пойдут туда уже после новогодних каникул.

- Завершаем строительство школы в селе Кижинга на 176 мест. После новогодних каникул в новое здание пойдут ученики Кижингинского лицея им. В.С. Мункина. Строительство идет по госпрограмме «Развитие образования», - сообщил зампред правительства РБ Евгений Луковников.

Сейчас на объекте идет устройство слаботочных систем пожарной сигнализации, внутренние электромонтажные работы, монтаж системы вентиляции, установка ограждения территории, а также замена утеплителя на крыше.

Техническая готовность здания - 93%.

 

Фото: скриншот видео, тг-канал зампреда правительства РБ Евгения Луковникова

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