Общество 12.12.2024 в 10:22

Бурятские туристы смогут летать во Вьетнам через Монголию

Монгольская авиакомпания начала регулярные полеты по маршруту Улан-Батор - Хошимин
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Текст: Иван Иванов
Бурятские туристы смогут летать во Вьетнам через Монголию
Фото: архив «Номер один»
Монгольская авиакомпания «МИАТ» успешно выполнила свой первый прямой рейс по маршруту Улан-Батор - Хошимин.

«Запуск новых регулярных рейсов внесет значительный вклад в расширение сотрудничества в области торговли, экономики, транспортной логистики и туризма между Монголией и Вьетнамом», сообщает агентство «Монцамэ».

- Для жителей Бурятии это большой шаг, поскольку открывает возможности для безвизовых поездок во Вьетнам через Монголию, - рассказывает представитель одной из туристических фирм Улан-Удэ Наталья Романова. - Дело в том, что с 2022 года Россия осталась без прямого воздушного сообщения между нашими странами и улететь во Вьетнам российские туристы могут лишь из Москвы с пересадками в Китае или Дубаях.
 
Для бурятских туристов запуск нового рейса весьма удобен географически. До Монголии из Улан-Удэ можно доехать на автобусе или поезде за несколько тысяч рублей, а дальше — прямым рейсом до этой тропической страны. Впрочем, цены на полеты из Улан-Батора до Хошимина достаточно высоки — от 60 тысяч рублей в режиме «туда». Добавим, что из Иркутска до Тайланда можно улететь в 2 раза дешевле.
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