Городские лесники подарили живую елку детскому дому «Журавушка»

Сотрудники МБУ «Городское лесничество» подарили живую ёлку и подарки детскому дому «Журавушка».

– В преддверии Нового года мы решили навестить детский дом-интернат на Верхней Березовке. Привезли и установили 3-метровую живую сосну, чтобы она радовала детей в новогодние праздники, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.

Такие подарочные елки для детей лесники берут на противопожарных разрывах, которые делаются для того, чтобы защитить городские леса от пожаров.

Коллектив лесничества также собрал денежные средства и приобрел подарки для детей – развивающие, познавательные игрушки, книги и т.д.

В «Журавушке» с 2017 года проживают дети с ментальными нарушениями и множественными сопутствующими заболеваниями.

Городские лесники также примут участие в «Ёлке желаний» (возрастное ограничение 18+) и исполнят новогодние пожелания детей из «Журавушки». Такая акция проходит в ТРЦ «Capital Mall» в магазине «Детский мир». Любой желающий может к ней присоединиться.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ