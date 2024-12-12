Пенсионерке из Северобайкальска вернули украденные деньги. Она перевела их телефонному мошеннику из Новосибирской области.

- Злоумышленник убедил пожилую жительницу г. Северобайкальска перечислить денежные средства на банковский счет стороннего лица. В результате преступных действий потерпевшей причинен материальный ущерб в размере 155 тыс. рублей. Было установлено, что похищенные денежные средства переведены на банковский счет лица, проживающего в Новосибирской области, - сообщили в Северобайкальской межрайонной прокуратуре.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения и компенсации за пользование чужими денежными средствами.

Коченевский районный суд Новосибирской области иск прокурора удовлетворил, решение вступило в законную силу. В

се деньги с учетом компенсации были возвращены потерпевшей.

Фото: loon.site