Общество 12.12.2024 в 12:23

В Бурятии каменной обезьяне не дали уйти за границу

Уникальную статуэтку изъяли при попытке вывоза в Монголию
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии каменной обезьяне не дали уйти за границу
Фото: Минкульт Бурятии
Бурятские таможенники предотвратили вывоз за границу уникальной статуэтки-тотема в виде каменной обезьяны и древней шкатулки. Как рассказали в министерстве культуры Бурятии, артефакты обнаружили у гражданина России при попытке вывезти их в Монголию. Разрешения на вывоз культурных ценностей у него не было.

Мужчина пояснил, что приобрел статуэтку более 15 лет назад в Китае и вез ее в подарок монгольскому другу. О том, что фигурка представляет какую-то ценность, он не знал.

Древние артефакты у мужчины изъяли. Таможенники передали их в Национальный музей Бурятии.
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