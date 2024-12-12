В Бурятии каменной обезьяне не дали уйти за границу

Бурятские таможенники предотвратили вывоз за границу уникальной статуэтки-тотема в виде каменной обезьяны и древней шкатулки. Как рассказали в министерстве культуры Бурятии, артефакты обнаружили у гражданина России при попытке вывезти их в Монголию. Разрешения на вывоз культурных ценностей у него не было.Мужчина пояснил, что приобрел статуэтку более 15 лет назад в Китае и вез ее в подарок монгольскому другу. О том, что фигурка представляет какую-то ценность, он не знал.Древние артефакты у мужчины изъяли. Таможенники передали их в Национальный музей Бурятии.