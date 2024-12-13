В Бурятии работницы культуры стали дворниками

В поселке Усть-Баргузин 9 декабря произошел курьезный случай. В выходные там выпал сильный снег. Небесная канцелярия преградила путь делегации районного масштаба – чиновникам Баргузинского района, которые приехали в поселок, чтобы проинспектировать завершение строительства местного дома культуры.За сутки до этого, 8 декабря, на местной площади, по указанию главы поселковой администрации Светланы Кривогорницыной, работницам местного дома культуры пришлось расчищать заваленную снегом площадь.Женщинам раздали лопаты и отправили разгребать сугробы. В результате героической работы переквалифицировавшихся в управдомы работников культуры площадь была расчищена. Приехавшие районные чиновники смогли провести собрание. Однако пришедшие на него местные жители подвергли критике поселковых чиновников.- Отсутствие ставок сторожей и кочегаров приводит к тому, что работники культуры вынуждены сами отапливать здание, сторожить, подметать и убирать снег, причем не только возле ДК, но и всю площадь, - возмутился местный предприниматель Алексей Башаров. – Такое отношение к работникам культуры недопустимо. Оно просто унизительно, как они будут нести культуру в массы, если вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом.На собрании выяснилось, что бедственное положение связано с тем, что у ДК (МБУ «Культурно-информационный центр») целый год заблокированы счета, фактически нет бюджета, чтобы производить расчеты.Вдобавок в ДК прошел капитальный ремонт, однако объект до сих пор не принят в эксплуатацию.- Мы не имеем возможности брать кочегаров и т. д. Объект не сдан, сроки не определены, - сообщила в соцсетях глава поселковой администрации Усть-Баргузин Светлана Кривогорницына.Чиновники из района пообещали ускорить процесс сдачи объекта в эксплуатацию и передать ДК на баланс района. Быть может, тогда у учреждения появятся деньги, которые позволят нанять истопников и дворников. А работники культуры займутся тем, чем они и должны заниматься – дарить радость общения с певческим, театральным искусством и книгой. А не махать лопатами, выполняя, по указке сверху, несвойственные им функции.Фото: «Номер один»