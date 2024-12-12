Общество 12.12.2024 в 19:02
В Бурятии наладили производство военных деталей с помощью 3D принтеров
Народный фронт» разыскивает «Кулибиных» в Бурятии
Текст: Номер один
В России образован «Кулибин клуб» - организация, помогающая изобретателям и инженерам (как частным лицам, так и организациям) разрабатывать технику и различные средства для нужд СВО.
Инновационные проекты в военной сфере могут получить финансирование до 100 млн. рублей. Курирует работу Клуба «Оббероссийский народный фронт».
Апробацию и тестирование прошли более 300 изделий и изобретений, более 80 из которых уже системно поставляются на линии боевого соприкосновения. Многие производители кратно увеличили объёмы производства. Всего Народным фронтом передано бойцам более 100 тыс. изделий малых КБ и гражданских производителей.
В Бурятии уже есть примеры «Народного оборонно-промышленного комплекса». Например, была разработана наземная роботизированная система, налажено мелкосерийное производство различных пластиковых деталей для нужд бойцов.
Подробнее в видео:
Инновационные проекты в военной сфере могут получить финансирование до 100 млн. рублей. Курирует работу Клуба «Оббероссийский народный фронт».
Апробацию и тестирование прошли более 300 изделий и изобретений, более 80 из которых уже системно поставляются на линии боевого соприкосновения. Многие производители кратно увеличили объёмы производства. Всего Народным фронтом передано бойцам более 100 тыс. изделий малых КБ и гражданских производителей.
В Бурятии уже есть примеры «Народного оборонно-промышленного комплекса». Например, была разработана наземная роботизированная система, налажено мелкосерийное производство различных пластиковых деталей для нужд бойцов.
Подробнее в видео: