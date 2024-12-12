В Бурятии наладили производство военных деталей с помощью 3D принтеров

В России образован «Кулибин клуб» - организация, помогающая изобретателям и инженерам (как частным лицам, так и организациям) разрабатывать технику и различные средства для нужд СВО.Инновационные проекты в военной сфере могут получить финансирование до 100 млн. рублей. Курирует работу Клуба «Оббероссийский народный фронт».Апробацию и тестирование прошли более 300 изделий и изобретений, более 80 из которых уже системно поставляются на линии боевого соприкосновения. Многие производители кратно увеличили объёмы производства. Всего Народным фронтом передано бойцам более 100 тыс. изделий малых КБ и гражданских производителей.В Бурятии уже есть примеры «Народного оборонно-промышленного комплекса». Например, была разработана наземная роботизированная система, налажено мелкосерийное производство различных пластиковых деталей для нужд бойцов.Подробнее в видео: