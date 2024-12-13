Общество 13.12.2024 в 09:25

В Улан-Удэ в разгар морозов ряд домов отключат от тепла

У некоторых горожан не будет света, а в трех домах отключат холодную воду
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в разгар морозов ряд домов отключат от тепла
Фото: архив «Номер один»
Сегодня в десятках домов Улан-Удэ вновь отключат тепло, свет и воду. Как сообщили в мэрии города, это связано с проведением ремонтных работ.

Так, из-за ремонта на сетях «Водоканала» с 9:00 до 18:00 отключат холодную воду в домах по ул. Гагарина 15, 17, 13.

Электричество будут отключать по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00

- ул. Глинки 7, ул. Комарова 10-76, ул. Путиловская 2-55, ул. Чайковского 72-107, ул. Седова 2-51, ул. Ольхова 28Б, ДНТ «Лотос».

- ул. Комарова 74-100, ул. Ольховая 2-79, п. Зеленый 49, ул. Лучистая 12-86, ул. Седова 51, п. Загорск 8-88, ул. Восточная.

с 10:00 до 17:00

- СНТ «Сокол 2», ул. Победы, ул. Светлогорская, ул. Земляничная, ул. Полынная, ул. Прибрежная, пер. Карьерный, Подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Инская, ул. Природная, ул. Карьерная, ул. Центральная, ул. Ковыльная, СНТ «Родник», ДНТ «Судостроитель», ДНТ «Баяр-плюс», ДНТ «Пригородное», ДНТ «Жаргаланта», ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Новая, ул. Строительная, ДНТ ТУЯА, Сад «Дружба», Сад «20 лет Победы».

Отопление и горячая вода исчезнут по следующим адресам:

с 10:00 до 14:00

– пер. Нахимова 4.

- мкрн Верхняя Березовка, 23-МКД; мкр. Верхняя Березовка 13, 24, 20, 21, 22б-ИЖС.

с 10:00 до 12:00

- ул. Ключевская 72.

- ул. Совхозная 44, 50, 50в, 50б, 50д, 52, 52а, 54, 53, 57в, 59, 61, 63, 65, 67, 67б, 67в, 69а, 69, 49 д/с №48, 69б (Дом культуры, магазин почта).
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