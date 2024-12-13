В Улан-Удэ в разгар морозов ряд домов отключат от тепла

Сегодня в десятках домов Улан-Удэ вновь отключат тепло, свет и воду. Как сообщили в мэрии города, это связано с проведением ремонтных работ.Так, из-за ремонта на сетях «Водоканала» с 9:00 до 18:00 отключат холодную воду в домах по ул. Гагарина 15, 17, 13.- ул. Глинки 7, ул. Комарова 10-76, ул. Путиловская 2-55, ул. Чайковского 72-107, ул. Седова 2-51, ул. Ольхова 28Б, ДНТ «Лотос».- ул. Комарова 74-100, ул. Ольховая 2-79, п. Зеленый 49, ул. Лучистая 12-86, ул. Седова 51, п. Загорск 8-88, ул. Восточная.- СНТ «Сокол 2», ул. Победы, ул. Светлогорская, ул. Земляничная, ул. Полынная, ул. Прибрежная, пер. Карьерный, Подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Инская, ул. Природная, ул. Карьерная, ул. Центральная, ул. Ковыльная, СНТ «Родник», ДНТ «Судостроитель», ДНТ «Баяр-плюс», ДНТ «Пригородное», ДНТ «Жаргаланта», ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Новая, ул. Строительная, ДНТ ТУЯА, Сад «Дружба», Сад «20 лет Победы».– пер. Нахимова 4.- мкрн Верхняя Березовка, 23-МКД; мкр. Верхняя Березовка 13, 24, 20, 21, 22б-ИЖС.- ул. Ключевская 72.- ул. Совхозная 44, 50, 50в, 50б, 50д, 52, 52а, 54, 53, 57в, 59, 61, 63, 65, 67, 67б, 67в, 69а, 69, 49 д/с №48, 69б (Дом культуры, магазин почта).