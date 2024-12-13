Общество 13.12.2024 в 09:47

В Улан-Удэ обманутую экстрасенсом пенсионерку снова обманули

На этот раз деньги из пожилой женщины вытянул лже-адвокат
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ обманутую экстрасенсом пенсионерку снова обманули
Фото: pixabay.com
За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 14 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики потеряли свыше 628 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, одной из жертв аферистов стала 68-летняя улан-удэнка. Ей пришло сообщение в соцсети от знакомой о том, что банки в честь юбилея дарят деньги гражданам. Пенсионерка перешла по ссылке в сообщении, ввела данные банковской карты и коды, которые ей поступили в смс. В этот момент с её банковского счета списалось более 54 тысяч рублей. Позже выяснилось, что страницу её знакомой ранее взломали аферисты.

26-летний горожанин выставил на сайте объявлений пост о продаже комплекта автошин. С ним в мессенджере связалась псевдо-покупатель, попросила оформить курьерскую доставку в другой регион и направила в сообщении ссылку, практически идентичную с официальным веб-адресом популярного сайта объявлений. Продавец перешел по ссылке и ввел данные своей банковской карты, с которой списалось более 98 тысяч рублей.

Обману подверглась и 85-летняя горожанка. Ей аферист позвонил под видом адвоката и сообщил, что она признана потерпевшей по делу о мошеннике-экстрасенсе, который в 2015 году обманом выманил у нее 30 тысяч рублей. Звонивший объяснил пожилой женщине, что суд присудил ей компенсацию в размере 880 тысяч рублей, но для ее получения необходимо оплатить налог – 79100 рублей. В ноябре пенсионерка перевела на счета аферистов 35 тысяч рублей. В декабре она отправилась в банк, чтобы внести оставшиеся 44 тысячи рублей. Менеджер банка, выяснив обстоятельства, объяснила пожилой женщине, что её обманывают мошенники.
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