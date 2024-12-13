Общество 13.12.2024 в 10:11

Дворник вошел в число самых дефицитных профессий в Бурятии

Также в республике не хватает врачей, сварщиков и поваров
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Текст: Андрей Константинов
Дворник вошел в число самых дефицитных профессий в Бурятии
Фото: архив «Номер один»
Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, какие специалисты на начало декабря относятся к наиболее дефицитным в Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе компании, на одну вакансию в Бурятии сейчас приходится, в среднем, 5,6 резюме (в целом по стране — 4,2). Этот показатель пока соответствует норме для рынка труда, которая начинается от 4 резюме на вакансию.

Если говорить о конкретных специалистах, вокруг которых сейчас сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе, — это токари, фрезеровщики, шлифовщики, главные врачи и заведующие отделением (на одну вакансию для них приходится лишь по 0,7 резюме потенциальных кандидатов), дворники (1), слесари, сантехники (1,2), врачи (1,4), фармацевты-провизоры, повара, пекари, кондитеры (по 1,5), а также сварщики (1,6).

Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Бурятии, вошли специалисты по взысканию задолженности, метрологи, операторы производственной линии (1,7), инженеры ПНР, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (1,8), агрономы, андеррайтеры, парикмахеры (2), автослесари, автомеханики (2,1), агенты по недвижимости, электромонтажники (2,2) и машинисты (2,5).


Инфографика: hh.ru
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