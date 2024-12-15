В Бурятии Новый год встретят с огоньком

В республике трудно найти человека, которому бы не нравились фейерверки. Особенно те, которые запускаются в новогоднюю ночь. Ведь, помимо шампанского и салата «Оливье», именно с россыпью разноцветных искр в небе и грохотом салютов и ассоциируется этот удивительный праздник. А также удачей - чем ярче проводишь старый год по восточной традиции, тем богаче будешь. «Номер один» поинтересовался у жителей Бурятии, как они будут готовиться к Новому году.Канонада фейерверков, яркие искры бенгальских огней и веселые взрывы хлопушек дополняют шампанское вот уже более трех десятков лет и стали крепкой народной традицией в Бурятии.- Зажигание фейерверков в полночь, после того как пробьют кремлевские куранты, является ключевым моментом празднования, знаменуя начало нового года. Есть ведь хорошая традиция – как отметишь Новый год, так его и проведешь, - говорит Николай Тетерин, заслуженный тренер России, вырастивший олимпийского чемпиона из Бурятии Михаила Асташова. – Лично я и мои друзья очень любим зажигать фейерверки. Встаем из-за новогоднего стола и, несмотря на любую погоду, выходим на улицу, чтобы запустить петарды и батареи салютов. Прекрасная традиция, которую продолжим и в этом году.В Бурятии возможность порадовать себя и своих близких ярким праздником появилась недавно – в начале 90-х, когда в республику впервые стали поступать римские свечи и батареи салютов из Китая. Первые партии были несовершенными, нередко контрафактными и нередко давали сбои. Тем не менее жителям Бурятии понравилась сама возможность запускать в небо залпы радости, и традиция прижилась. Тем более что китайская сторона, начиная с нулевых годов, закрыла тысячи пиротехнических заводов, ужесточив стандарты производства и требования к качеству изделий, отправляемых на экспорт. Оставив в стране только крупные сертифицированные предприятия, поставляющие, кстати, свою продукцию в десятки стран мира: Россию, США, ЕС и др. В Бурятии значительная часть пиротехнических изделий поставляется крупнейшими российскими импортерами из Китая, часть продукции производится внутри России.Между тем сама традиция фейерверков в стране зародилась еще в декабре 1699 года, когда царь Петр I своим указом ввел фейерверк в программу увеселений и установил новые традиции праздничных гуляний. Первый же фейерверк в России запустили в 1674 году в городе Устюге, сообщает Habr.com.Русского царя впечатлила поездка в Европу, где с XV века уже имели традиции искусства фейерверков. В Европу же, по одной из версий, фейерверк привез Марко Поло. 4 декабря 1711 года по приказу Петра I в честь именин Александра Даниловича Меньшикова был дан первый фейерверк в Петербурге. Царь издал новый указ, в котором подробно изложил, какие перемены ждут подданных на пороге нового столетия. Новым годом становился день 1 января. Отныне Новый год стал общественным, а не домашним праздником. В ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700 года праздник впервые отметили по петровским предписаниям. На Красной площади был устроен грандиозный фейерверк, а москвичи стреляли из мушкетов и пускали пороховые ракеты возле своих домов. Последний фейерверк в дореволюционной России дан в августе 1915 года в честь взятия русскими войсками Перемышля.Салюты возродились в 1943 году во время ВОВ, когда по инициативе Иосифа Сталина была разработана специальная система салютования в честь побед советских войск. Для советского народа самым значимым фейерверком стал салют 9 мая 1945 года. Военный фейерверк запустили на Красной площади 9 мая 1945 года, когда Красная Армия выиграла во Второй мировой войне. Этот салют стал самым масштабным и красивым. Затем крупнейшие салюты имели место во время ХХII Олимпийских игр 1980 года в Москве, а также в честь окончания чемпионата мира по футболу - 2018 в России.Когда запущен первый фейерверк, доподлинно не установлено. Есть предположение, что это произошло в Древнем Китае, в период правления династии Хань. Для фейерверка самым важным компонентом является взрывчатая смесь. Порох — одно из четырех великих изобретений Китая. Китайские алхимики обнаружили, что сочетание меда, серы и селитры (нитрат калия) воспламенялось при нагревании. К сочетанию серы и нитрата калия позднее присоединили уголь вместо меда. Современный порох имеет селитру, древесный уголь и серу по весу в соотношении 75:15:10. Это соотношение остается неизменным с 1781 года.В Бурятии популярность запуска домашних фейерверков особенно активно проявилась в декабре 2023 года, когда в новогоднюю ночь десятки тысяч домашних фейерверков озарили небо в Улан-Удэ и районах республики.Одной из причин популярности недорогих домашних фейрверков стало то, что муниципальные чиновники посчитали, что фейерверки людям не особо нужны. И с 2021 года в Улан-Удэ, например, не проводятся традиционные городские красочные фейерверки на площади Советов. Когда десятки тысяч горожан и гостей столицы наблюдали грандиозные пиротехнические шоу, финансируемые, кстати, по словам бурятских пиротехников, исключительно из средств спонсоров. Именно поэтому жители Бурятии, лишенные зрелищ, решили заполнить вакуум, запуская свои, домашние фейерверки.Все-таки в Бурятии очень сильны восточные традиции. Дело в том, что в буддизме и в других религиях Востока фейерверки используются также для выражения благодарности божествам и предкам. Как средство очищения и защиты от злых духов. А в культурных мероприятиях, таких как свадьбы, праздники урожая, встреча Нового года, они призваны приносить удачу и процветание. Неслучайно в Китае, например, уверены, что если не запустить при праздновании Нового года фейерверк, то денег в новом году будет поменьше. Насколько верны эти народные традиции, трудно судить, но в целом благосостояние китайцев, которые запускают в десятки раз больше фейерверков, постоянно растет.К тому же в Бурятии в соцсетях и домовых чатах в конце ноября начали распространяться слухи о якобы опасностях фейерверков и фейки полном запрете пиротехнической продукции в регионе под Новый год.- Все социологические исследования показывают, что фейерверк прочно ассоциируется у населения со словом «праздник», - говорит улан-удэнский политический эксперт Григорий Тупик. – Замеры общероссийского общественного мнения в Москве идут еженедельно, вся информация там имеется, и, разумеется, запрещать народные традиции из-за их популярности никто не будет.Как отметил Григорий Тупик, «один регион на западе России в ноябре ввел временные ограничения на использование фейерверков, но в масштабе страны это крайне маловероятно. Тем более что все решения об ограничении принимаются, согласно закону, за месяц. Поэтому за три недели до Нового года в Бурятии ограничения на федеральном и на региональном уровне исключены».В Главном управлении МЧС России по РБ «Номер один» также подтвердили, что для жителей Бурятии нет запрета приобретать и использовать бытовую пиротехнику. При этом в ведомстве еще раз напомнили правила безопасности при покупке пиротехнических изделий. Так, приобретать можно только сертифицированную продукцию и только в специализированных магазинах или павильонах. С открытых прилавков, автолавок, из-под полы покупка запрещена.Самое главное – прочитать инструкцию, обратив внимание на пункты о безопасном расстоянии для зрителей и утилизацию отработанных изделий. МЧС рекомендует выбирать открытую площадку и устанавливать заряд ровно — так, чтобы не выстрелить в зрителей или на чужой балкон. Римские свечи («палки») следует устанавливать глубоко в снег, утрамбовывая их вертикально. Зажигать фитиль необходимо с вытянутой руки и при начале горения быстро отбегать на безопасное расстояние.Для хранения дома купленного изделия важно выбрать сухое место, подальше от нагревательных приборов и детей. Запускать пиротехнику должен взрослый и трезвый человек, ни в коем случае не доверяйте запуск детям – они должны радоваться праздничному фейерверку, а не пострадать от него. «Зрителям» нужно находиться с наветренной стороны.Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом инструкции по применению, но должно быть не менее 30 метров. Если же фейерверк не запустился, не стоит сразу бежать к нему и выяснять причину – салют изредка может сработать с задержкой. Необходимо подождать десять минут и за это время убедиться, что фейерверк не тлеет. Только после этого его можно подобрать и осмотреть.На площадках, с которых запускаются фейерверки, запрещается курить. Запрещено запускать салюты в помещениях (в том числе в подъездах), рядом со взрывоопасными предметами, а также на крышах и балконах. Также категорически запрещается держать и запускать пиротехнические заряды с рук.Сотрудники контролирующего ведомства призывают жителей Бурятии внимательно отнестись к правилам и технике безопасности, отмечая, что почти все инциденты с запуском пиротехники наблюдаются у лиц в нетрезвом состоянии с грубым нарушением техники безопасности.- Чтобы не омрачить праздничные дни неприятными последствиями, позаботьтесь о безопасности, - призывают сотрудники МЧС.Таким образом, празднование Нового года в Бурятии ожидается красочное.