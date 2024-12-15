В Улан-Удэ медики советуют реже выходить на улицу

С наступлением холодных дней в воздухе снова увеличилось количество бензпирена – ядовитого вещества, образующегося в результате сжигания угля, дров и выбросов дизельного автотранспорта. По данным Бурпогоды, в ноябре средняя концентрация бензпирена составила 10 ПДК (предельно-допустимая концентрация). Тем не менее население активно переходит на электроотопление, уменьшая выбросы. Правда некоторое улучшение состояния экологии, по сравнению с прошлыми годами, имеет место лишь в некоторых точках Улан-Удэ, где потребители могут включить электрокотлы, а сами сети выдерживают повышенную нагрузку зимой.По данным общественной сети экологического мониторинга Nebo Live, в Улан-Удэ помимо бензпирена наблюдаются высокие уровни загрязнения воздуха пылью — частицами PM2.5 - 25 мкг/м3. Эти нормы были превышены также почти в десять раз: наблюдались показатели до 35 мкг/м3. Напомним, что PM 2.5 — это мельчайшие частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра (мкм), находящиеся в атмосфере. Эти размеры гораздо тоньше человеческого волоса (его толщина - 40 - 120 мкм), а также меньше кровяного эритроцита (его диаметр — 7 мкм).По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень - не больше 25 мкг/м3. Частицы PM 2.5 всегда находятся в атмосфере городов, но их число увеличивается в зимний период, когда происходит увеличение сжигания твердого топлива.Поскольку эти частицы очень малы, то при вдыхании они могут проникать в кровоток и отравлять организм, вызывая заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.Улан-Удэ уже давно входит в число самых загрязненных российских городов в связи с массовым сжиганием твердого топлива. Именно поэтому наиболее значительное увеличение концентраций бензпирена, обладающего канцерогенным действием, наблюдается зимой, достигая максимума в декабре-январе, когда в прошлые годы наблюдались концентрации до 24 ПДК. Между тем призывы чиновников к населению Улан-Удэ и республики постепенно уходить от сжигания угля и дров в пользу электроотопления, чтобы улучшить состояние атмосферы города, начали приносить плоды.Так, в районах города, где население использует дровяные котлы, в связи с ростом цен на топливо произошел качественный скачок в использовании электроэнергии. Ведь в коттеджах, как правило, наряду с твердотопливным котлом имеются возможности для запуска электрокотла.- У нас в поселке машину дров, а это, как правило, несколько «кубов» дров, которых хватает максимум на месяц, продают за 19 тыс. рублей, тогда как еще несколько лет назад такая же машина обходилась в 5 тыс. рублей, - жалуются в одном из коттеджных поселков на Верхней Березовке. – А электроэнергия за эти годы подорожала в меньшем объеме. Поэтому я полностью перешла на электроотопление.Другие жители по-прежнему считают, что без дровяных или угольных котлов не перезимовать.- Я начинаю топить дровами лишь в январе-феврале, когда температуры опускаются ниже 20 градусов, чтобы не перегружать электроаппаратуру, - говорит в чате другой пользователь. – А дрова покупаю изредка, в основном на баню.Улан-удэнский эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев полагает, что стоимость отопления дома с помощью электрокотла все же дороже, чем дровами. Однако при комбинированном обогреве, когда попеременно используются и дрова, и электрокотел (в ночное время по пониженному тарифу), разница становится несущественной.В результате каждый житель Улан-Удэ может наблюдать парадоксальный факт: в коттеджных поселках на Верхней Березовке из десятка домов, оснащенных дымовыми трубами, дымится едва ли десятая часть. Остальные не загрязняют воздух. Некоторые трубы на домах вообще, похоже, никогда не использовались по назначению, сверкая на солнце новенькими никелированными поверхностями, не знающими, что такое сажа и выбросы.Разницу в загрязнении атмосферы в поселках между прошлыми годами и нынешней зимой никто не измерял. Но визуально население отмечает резкое снижение смога над коттеджными поселками.Кроме того, качество дров за последние годы значительно снизилось по причине исчерпания запасов древесины в ближайших к Улан-Удэ районах.Проблема в том, что дороговизна дров в Улан-Удэ связана не с алчностью продавцов дров (у которых, кстати, значительно возросли издержки), а с дефицитом топлива. Ведь на протяжении нескольких лет в республике ставится задача пресечь походы населения в лес. Причем на все лето. Соответственно, заготовки дров резко упали, поскольку значительная часть дров заготавливалась ранее в неофициальном режиме. В частности, население в районах, да и в Улан-Удэ, ранее активно заготавливало мелкими партиями валежник и горельник. Этот вид топлива имеет невысокий уровень теплотворной способности, однако он помогал сгладить кривые спроса в осенне-зимний период. Но поскольку поход в лес стал чреват штрафами, эта практика прекратилась. И валежник продолжил гнить на земле, не принося никакой пользы.Тем не менее некоторая часть населения в частном секторе, в условиях дефицита электроэнергии, продолжает использовать дрова и уголь.В Улан-Удэ, по подсчетам экологов, ежегодно в атмосферу из-за отопления дровами и углем выбрасывается около 215 тыс. тонн вредных веществ, это 88% от общего объема. Из-за неудачного, с точки зрения экологии, расположения города, дым плохо рассеивается. Столица Бурятии находится в котловине в долине реки Селенги и со всех сторон окружена холмами.Основные источники бензпирена – улан-удэнская ТЭЦ-1, котельные, печи частного сектора и дизельный автотранспорт. И если частный сектор теоретически можно посадить на электроотопление, то что делать с ТЭЦ, которые вносят самый крупный вклад в загрязнение воздуха? Как считают экологи Бурятии, необходимо оказывать постоянное давление на энергетиков.- Важно в Бурятии на всех уровнях не церемониться с энергетиками, а заставлять их постоянно внедрять дополнительные устройства по более качественному сжиганию топлива (бензапирен образуется при неполном сжигании топлива) и модернизировать устройства по очистке отработанных в котлах газов (циклонов). Именно тогда мы увидим, что дым из труб ТЭЦ и котельных станет не черным, а белым, с гораздо меньшим числом выбросов, - говорит эколог Ольга Иванова.Перевод на электроотопление города признан перспективным на федеральном уровне. Напомним, реконструкция электросетей города Улан-Удэ проходит по федеральной программе «Чистый воздух». По данным Минтранспорта Бурятии, стоимость реконструкции электросетевого хозяйства составляет 8,49 млрд рублей, которые распределят на период до 2027 года. В 2023 году республика получила первый транш в размере 150 млн рублей на проектирование новых электросетей в городе. Однако уже в 2024 году на первый план вышла еще одна проблема – мало расширить пропускные возможности электросетей, важно где-то взять электроэнергию.Так, недавно первый замглавы Минтранса РБ Владимир Кружихин признался, что «сегодня Улан-Удэ – единственный город в Сибири и на Дальнем Востоке, не сбалансированный по собственному потреблению электроэнергии». Десятилетиями потребление электроэнергии в связи с ростом потребителей (в том числе в связи со строительством домов) росло, а новые мощности не вводились. Исключением было лишь строительство одной турбины на ТЭЦ-1 мощностью 100 мВт. И все. Поэтому дефицит электроэнергии нарастает.- В зависимости от температуры наружного воздуха зимой потребление электроэнергии составляет около 450 МВт. Может, чуть больше или меньше. А генерация – 148 МВт. То есть баланс отрицательный: город столько не вырабатывает, сколько потребляет, – отметил чиновник.С дефицитом электроэнергии связаны и постоянные перебои со светом в отдаленных районах города, а также в Советском районе Улан-Удэ. Энергетики зимой вынуждены переходить к веерным отключениям света с целью сохранения электрических потоков и недопущения аварий.Значительно улучшить состояние воздуха в Улан-Удэ мог бы перевод энергетического сектора на природный газ. Однако «Газпром» увязывает газификацию Бурятии только с прокладкой нового газопровода «Сила Сибири-2», маршрут которого пройдет по территории Бурятии в Монголию и далее в Китай. Пока реализация проекта тормозится крайне низкой ценой, которую предлагает Китай российской стороне.Медики советуют в безветренные дни, когда концентрация загрязняющих веществ высока, реже выходить на оживленные улицы, носить медицинские маски и респираторы, которые значительно снижают поступление вредных веществ в легкие, а дома пользоваться очистителями и увлажнителями воздуха.