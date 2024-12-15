Общество 15.12.2024 в 09:00

В 2025 году в Бурятии начнется реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Он включает объемный спектр мероприятий, направленных на повышение качества жизни
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Текст: Иван Иванов
В 2025 году в Бурятии начнется реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Нацпроект «Жилье и городская среда» завершается в этом году. Он работал в течение 6 лет. С 2019 года по нацпроекту в Бурятии введено более 560 тыс.кв.м. жилья в многоквартирных домах. Из 99 тыс. кв.м. аварийного жилья переселено более 6, 8 тысяч человек. С 2019 года построено 24 объекта централизованного водоснабжения, еще 4 сдадут в эксплуатацию в ближайшее время. К качественной питьевой воде получат доступ более 120 тысяч жителей Бурятии.

По всем социально значимым направлениям работа будет продолжена в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он включает объемный спектр мероприятий, направленных на повышение качества жизни, в том числе и на развитие инфраструктуры.

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» планируется реализация комплексной программы МКИ, в т.ч. за счет механизмов «инфраструктурного меню» и республиканской программы.

- Модернизация коммунальной инфраструктуры связана с исполнением, в первую очередь, мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска. Также с 2027 года в этот нацпроект включится федеральный проект «Чистая вода» по строительству станций водоочистки, водозаборов, - отметил Евгений Коркин, врио министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.
 
По федеральному проекту «Жилье» планируется реализация механизма КРТ, расселение аварийного жилья, достижение показателей по вводу нового жилья. Важной является цель по обеспечению значимого роста ресурсной и энергетической эффективности, которая будет реализовываться федеральным проектом «Новый ритм строительства». Этот проект позволит сократить продолжительность инвестиционно-строительного цикла на 300 дней.

- Уменьшение срока строительства. За последние пять лет федеральное руководство, Минстрой России, зампред правительства России Марат Шакирзянович Хуснуллин сделали определенную революцию. Более трети процедур уже сейчас сокращены, не только процедуры, но и сроки. Получается, что можно делать одновременно. Раньше мы последовательно проходили экологические экспертизы, технические, сейчас это все объединено. Вот такие большие задачи, и их безусловно будет сложно выполнять, но и интересно, - отметил Евгений Коркин.

По каждому из направлений предполагается подготовка и подписание меморандумов с регионами, которые должны заключаться в том числе для финансирования социально значимых направлений и выполнения совместных задач.
Теги
инфраструктура

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