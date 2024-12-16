Общество 16.12.2024 в 09:33

На площади Советов установили новогоднюю ёлку за 3,7 миллиона рублей

Главное отличие от прежней упавшей елки – то, что она полностью искусственная
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Текст: Служба информации "Номер один"
На площади Советов установили новогоднюю ёлку за 3,7 миллиона рублей

На площади Советов установили новую новогоднюю ёлку за 3,7 миллиона рублей. Скоро начнется украшение этой пушистой красавицы. Главное отличие от прежней упавшей елки – то, что она полностью искусственная.

Напомним, 30 ноября прежняя елка переломилась и упала. «Из-за снегопада и накопившейся влаги верхушка ёлки приобрела повышенную парусность, что и привело в критической нагрузке на основную ось», вследствие чего елка сломалась и упала, - ранее поясняли в городском лесничестве.

Старая елка была приобретена в 2020 году, это была многолетняя металлическая конструкция высотой 27,5 метров.

Новая елка -высотой 27 метров. В этом году героями главной новогодней площади станут персонажи сказок Пушкина. Старик с золотой рыбкой, Кот ученый, Русалка и другие сказочные герои великого поэта украсят наш Ледовый городок. Всего будет размещено более 20 ледовых композиций. Перед главным входом будет установлена ледовая скульптура Александра Пушкина.

Торжественное открытие новогодней ёлки состоится 27 декабря (возрастное ограничение 0+)


Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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