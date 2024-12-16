Общество 16.12.2024 в 10:20
Для улан-удэнцев вновь пройдет ярмарка кашемировых изделий из Монголии
Мероприятие состоится с 19 по 22 декабря в ФСК
Для улан-удэнцев пройдет новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка (возрастное ограничение 0+). Мероприятие состоится с 19 по 22 декабря в ФСК по ул. Рылеева.
- Порядка 100 компаний из Монголии представят продукцию из кашемира и шерсти, изделия из кожи, головные уборы, национальную одежду и обувь, аксессуары и украшения, сувениры, продукты питания, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Также будет работать секция «Ремесленники Бурятии» с уникальными изделиями мастеров народно-художественных промыслов.
Место проведения: Физкультурно-спортивный комплекс, ул. Рылеева, 2
Часы работы: с 10:00 до 18:00.
Возрастное ограничение 0+
Фото: ru.freepik.com