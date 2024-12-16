Общество 16.12.2024 в 10:20

Для улан-удэнцев вновь пройдет ярмарка кашемировых изделий из Монголии

Мероприятие состоится с 19 по 22 декабря в ФСК
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для улан-удэнцев вновь пройдет ярмарка кашемировых изделий из Монголии

Для улан-удэнцев пройдет новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка (возрастное ограничение 0+). Мероприятие состоится с 19 по 22 декабря в ФСК по ул. Рылеева.

- Порядка 100 компаний из Монголии представят продукцию из кашемира и шерсти, изделия из кожи, головные уборы, национальную одежду и обувь, аксессуары и украшения, сувениры, продукты питания, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Также будет работать секция «Ремесленники Бурятии» с уникальными изделиями мастеров народно-художественных промыслов.

Место проведения: Физкультурно-спортивный комплекс, ул. Рылеева, 2

Часы работы: с 10:00 до 18:00.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: ru.freepik.com

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