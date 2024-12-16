Общество 16.12.2024 в 10:39

В республиканском центре «Шанс» помогли более 500 жителям Бурятии

Туда можно устроить бездомных граждан и тех, кто нуждается в срочной помощи
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Текст: Служба информации "Номер один"
В республиканском центре «Шанс» помогли более 500 жителям Бурятии

В республиканском центре «Шанс» помогли более 500 жителям Бурятии. Туда можно устроить бездомных граждан и тех, кто нуждается в срочной помощи.

В настоящее время в Центре «Шанс» социальные услуги в полустационарной форме предоставляются 50 гражданам, еще 13 человек получают срочные социальные услуги.

- Наши специалисты с начала года 55 гражданам помогли восстановить утраченные документы, 39 человек трудоустроены, 55 - госпитализированы в медучреждения, ещё 28 устроены в дома-интернаты, - уточнил директор центра Сергей Жамцаев.

– «Шанс» готов оказать помощь всем нуждающимся. Для этого необходимо выразить свое желание и не менять его. По личному заявлению гражданина может быть заключен договор на предоставление дополнительных социальных услуг с возможностью круглосуточного пребывания, что позволяет гражданам достичь материальной независимости и в дальнейшем адаптироваться в обществе, - сказал Сергей Жамцаев.

С начала 2024 года в республиканский центр «Шанс» за социальными услугами в срочной и полустационарной формах обратилось 501 человек. Из их числа 350 - лица без определенного места жительства и занятий, включая 35 человек, освободившиеся из мест лишения свободы, а также 110 человек оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, Центр «Шанс» находится по адресу: г. Улан-Удэ, п. Горький, ул. Бабушкина, д. 183 г., остановка Абсолют, около мемориала «Память». До учреждения можно добраться на городских автобусах №№ 1, 19, 40, 70, 71, 92 и 132. Контактный телефон: 8 (3012) 43-58-32.

 

Фото: ru.freepik.com

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