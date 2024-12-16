Общество 16.12.2024 в 11:12

Улан-удэнцы смогут бесплатно стерилизовать своих кошек и котов

Акция пройдет с 17 по 20 декабря в ветеринарных клиниках города
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцы смогут бесплатно стерилизовать своих кошек и котов

Улан-удэнцы смогут бесплатно стерилизовать своих кошек и котов. Акция пройдет с 17 по 20 декабря в ветеринарных клиниках городской ветеринарной станции на ул. Зои Космодемьянской 12, на ул. Шульца, 4 и Родины, 11. 

Bлaдeльцaм кошек нyжнo бyдeт oплaтить тoлькo pacxoдныe мaтepиaлы. 

Льготная стерилизация кошек - это отличная возможность провести необходимую операцию по доступной цене. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Льготная стерилизация распространяется на как на самок, так и самцов кошек. 

Oтметим, операция проводится тoлькo пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи. Для записи своих кошек и котов на стерилизацию или получения консультации обращайтесь в клиники городской ветеринарной станции по адресам: 

Звонки принимаются с 8.30 до 16.40 обед 12.00 до 13.00.

ул. Зои Космодемьянской д.12 тел: 43-79-71,

ул. Шульца д.4 тел: 18-00-25,

ул. Родины, д.11 тел: 18-00-05

 

Фото: Номер один

Все новости

Сирота в Бурятии осталась без жилья по вине своего опекуна
16.12.2024 в 11:59
В Бурятии попавшая в аварию иномарка застряла между столбами
16.12.2024 в 11:45
Проблема грунтовых вод в Улан-Удэ будет решена
16.12.2024 в 11:32
Улан-удэнцы смогут бесплатно стерилизовать своих кошек и котов
16.12.2024 в 11:12
В Бурятии огонь уничтожил дом многодетной семьи
16.12.2024 в 11:08
В Бурятии бухгалтер-лудоман похитила 1,5 миллиона у бюджетной организации
16.12.2024 в 10:52
В республиканском центре «Шанс» помогли более 500 жителям Бурятии
16.12.2024 в 10:39
Чесотка из Бурятии дошла до Бастрыкина
16.12.2024 в 10:25
Для улан-удэнцев вновь пройдет ярмарка кашемировых изделий из Монголии
16.12.2024 в 10:20
В Улан-Удэ молодой водитель «Аккорда» налетел на бордюр
16.12.2024 в 10:06
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
Сирота в Бурятии осталась без жилья по вине своего опекуна
Опекун на средства маткапитала купил непригодное жилье
16.12.2024 в 11:59
Проблема грунтовых вод в Улан-Удэ будет решена
Реконструкция в центре города проходит по современным технологиям
16.12.2024 в 11:32
В республиканском центре «Шанс» помогли более 500 жителям Бурятии
Туда можно устроить бездомных граждан и тех, кто нуждается в срочной помощи
16.12.2024 в 10:39
Для улан-удэнцев вновь пройдет ярмарка кашемировых изделий из Монголии
Мероприятие состоится с 19 по 22 декабря в ФСК
16.12.2024 в 10:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru