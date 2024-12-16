Выставка «Россия» станет постоянной

Президент России Владимир Путин назвал главные задачи для Национального центра «Россия», созданного на базе прошедшей в Москве одноименной выставки, где большим успехом пользовался павильон Бурятии.«Наша четкая, амбициозная, пошаговая программа развития страны опирается на мощную и действительно всенародную поддержку. Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Они рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции - те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе и Национальный центр «Россия», - сказал глава государства.Напомним, выставка «Россия» имела невероятный успех. Ее посетили почти 18,5 млн человек, которые смогли познакомиться с экспозициями 89 регионов России. На базе выставки по распоряжению президента России создается постоянная экспозиция, рассказывающая обо всех достижениях страны.