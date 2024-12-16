Проблема грунтовых вод в Улан-Удэ будет решена

В столице Бурятии стартовала реализация комплексного развития территорий. В ближайшие годы в исторической части города возведут порядка 200 тыс. кв. метров современного жилья, школы, детские сады и другую социальную инфраструктуру. Однако в центре города всегда остро стояла проблема грунтовых вод. При разработке проекта особое внимание уделили этому вопросу. Строительство новой инфраструктуры идет по современным технологиям.Помимо устаревших домов и отсутствия санузлов, еще одной проблемой жителей центральной части Улан-Удэ является регулярное подтопление. Для решения проблемы грунтовых вод при реконструкции инженерных сетей в центре города используют иглофильтры.Технология иглофильтров, применяемая строителями на самых проблемных участках – по улицам Смолина, Банзарова, Свободы, Каландаришвили, эффективно снижает уровень грунтовых вод до «статистического уровня», и предотвращает проникновение воды в строительные траншеи.- Иглофильтры представляют собой пластиковые фильтрующие трубы с отверстиями для поступления грунтовой воды и системой насосов для ее откачки. Они погружаются в грунт по всему периметру рабочего котлована или траншеи. Стенки этих труб имеют перфорированную структуру, и путем создания вакуума происходит эффективная фильтрация и отвод грунтовых вод из котлована. Соответственно, уровень подземных вод опускается ниже необходимого уровня выполнения работ в котловане. Это позволяет проводить необходимые работы по прокладке трубопроводов на сухом грунте, - поясняет Анатолий Коногин, директор Управления по строительству ООО «Инжстрой-Инновации» - генподрядчика проекта реконструкции сетей в центре города.Еще один способ откачки воды – с помощью насосов. Его используют там, где низкий уровень водопритока.Масштабное обновление инфраструктуры в центре Улан-Удэ ведется в рамках комплексного развития территорий. Проект является частью мастер-плана столицы Бурятии.Фото: Управление комплексного развития территорий