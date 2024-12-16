Общество 16.12.2024 в 11:59

Сирота в Бурятии осталась без жилья по вине своего опекуна

Опекун на средства маткапитала купил непригодное жилье
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сирота в Бурятии осталась без жилья по вине своего опекуна

Сирота в Бурятии осталась без жилья по вине своего опекуна. Опекун на средства маткапитала купила непригодное жилье, и тем самым несовершеннолетняя была исключена из списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

- Опекуном несовершеннолетней заключен договор купли-продажи, по которому в собственность подопечной за счет средств материнского капитала приобретена доли жилого дома и земельного участка. При этом приобретенное жилье является непригодным для постоянного проживания. Кроме того, опекуном предварительное разрешение на распоряжение средствами материнского капитала у органа опеки и попечительства не получено, - сообщили в прокуратуре Бичурского района.

В связи с приобретением в собственность жилья несовершеннолетняя была исключена из списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

В целях восстановления нарушенных прав сироты прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора купли-продажи.

Бичурский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

 

Фото: ru.freepik.com

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