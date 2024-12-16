Общество 16.12.2024 в 12:42

В Бурятии к концу недели усилятся морозы

Температура понизится на несколько градусов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии к концу недели усилятся морозы
Фото: архив «Номер один»
Синоптики Бурятии озвучили прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным Гидрометцентра, 17-19 декабря под влиянием малоактивного атмосферного фронта с запада по Прибайкалью и южной половине республики местами возможен снег. Ветер переменный ночью слабый, днем до умеренного.

Температура воздуха ночью составит -20, -25, местами -29, -34, по Прибайкалью и южной половине республики при облачности -11, -16. Днем будет -14, -20, местами -5, -11 градусов.

20-23 декабря в поле повышенного давления ожидается преобладание умеренно-морозной без осадков погоды. Температурный фон понизится на 3-6 градусов. 23 декабря утром и днем местами возможен небольшой снег.
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