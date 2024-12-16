В Бурятии к концу недели усилятся морозы

Синоптики Бурятии озвучили прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным Гидрометцентра, 17-19 декабря под влиянием малоактивного атмосферного фронта с запада по Прибайкалью и южной половине республики местами возможен снег. Ветер переменный ночью слабый, днем до умеренного.Температура воздуха ночью составит -20, -25, местами -29, -34, по Прибайкалью и южной половине республики при облачности -11, -16. Днем будет -14, -20, местами -5, -11 градусов.20-23 декабря в поле повышенного давления ожидается преобладание умеренно-морозной без осадков погоды. Температурный фон понизится на 3-6 градусов. 23 декабря утром и днем местами возможен небольшой снег.