Общество 16.12.2024 в 13:59

Бурятия прощается с «Безопасными и качественными дорогами»

Реализация нацпроекта завершается
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Текст: Петр Санжиев
Бурятия прощается с «Безопасными и качественными дорогами»
Фото: архив «Номер один»
С 1 января 2025 года по всей России начнется реализация нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Знаменитая программа «Безопасные качественные дороги» завершается.

В республике осуществили имевшиеся планы. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, достигла планового уровня в 51,84 процента. По дорогам Улан-Удэнской городской агломерации план перевыполнен. В хорошем состоянии находятся 83,5 процента. Хотя план был 82,6 процента.

В этом году на региональные и местные дороги в республике в рамках «Безопасных и качественных дорог» направили более 5 миллиардов рублей. На эти средства построили и отремонтировали более 110 километров дорог, а также 20 мостов протяженностью 536 погонных метров.

Было отремонтировано более 20 километров трассы Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан. Эта региональная дорога связывает столицу Бурятии с северными районами и имеет огромное значение. Ее начинали строить в советское время, чтобы доставлять грузы на строительство БАМа, но не завершили, так как их стали завозить со стороны Иркутской области.

В целом, отремонтировано 16 участков региональных дорог.
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