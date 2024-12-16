Бурятия прощается с «Безопасными и качественными дорогами»

С 1 января 2025 года по всей России начнется реализация нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Знаменитая программа «Безопасные качественные дороги» завершается.В республике осуществили имевшиеся планы. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, достигла планового уровня в 51,84 процента. По дорогам Улан-Удэнской городской агломерации план перевыполнен. В хорошем состоянии находятся 83,5 процента. Хотя план был 82,6 процента.В этом году на региональные и местные дороги в республике в рамках «Безопасных и качественных дорог» направили более 5 миллиардов рублей. На эти средства построили и отремонтировали более 110 километров дорог, а также 20 мостов протяженностью 536 погонных метров.Было отремонтировано более 20 километров трассы Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан. Эта региональная дорога связывает столицу Бурятии с северными районами и имеет огромное значение. Ее начинали строить в советское время, чтобы доставлять грузы на строительство БАМа, но не завершили, так как их стали завозить со стороны Иркутской области.В целом, отремонтировано 16 участков региональных дорог.