Общество 16.12.2024 в 14:32

Улан-удэнцы заинтересовались «гаражной амнистией»

Она продлится до 1 сентября 2026 года
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Текст: Петр Санжиев
Улан-удэнцы заинтересовались «гаражной амнистией»
Фото: архив «Номер один»
Более трех тысяч земельных участков под своими гаражами оформили на себя жители Улан-Удэ. Они это сделали бесплатно в рамках «гаражной амнистии». Речь идет исключительно о капитальных гаражах, построенных до 2004 года.

Так, в прошлом году граждане подали около двух с половиной тысяч заявлений. Подтверждением времени строительства может служить документ о выделении гражданину (или гаражному кооперативу) земельного участка, решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража. Принимаются также договор о подключении гаража к инженерным сетям до 2004 года, документы об оплате гражданином до 2004 года земельного налога на этот запрашиваемый участок, старый технический паспорт, материалы инвентаризации или другие документы, перечень которых установлен.

Наследники или лица, купившие капитальный гараж с неоформленным земельным участком, тоже могут воспользоваться «гаражной амнистией».

«В случае, если гараж не поставлен на государственный кадастровый учет, к заявлению также прикладывается технический план, подготовленный кадастровым инженером. Прием документов осуществляется в комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ по адресу улица Бабушкина, 25, кабинет 102, в приемные часы. Либо в МФЦ», - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
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