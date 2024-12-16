В Бурятии отремонтируют еще один участок дороги до Закаменска

Еще 64 км региональной дороги от Гусиноозерска до Закаменска отремонтируют до 2027 года. На сегодняшний день отремонтированы 26 км региональной дороги Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск — гр. с Монголией. Работы по приведению трассы в нормативное состояние продолжаются.

- В 2025 году с началом дорожно-строительного сезона стартует капитальный ремонт участков с 159 по 169 км в Джидинском районе и с 30 по 60 км в Селенгинском районе. Продолжится ремонт участка с 250 км по 260 км в Закаменском районе, его планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, - сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Также будут отремонтированы два моста через реку Улекчин на 204 км в Закаменском районе и мост через реку Гэгэтуй на 119 км в Джидинском районе.

Трасса Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск — гр. с Монголией имеет большое значение для местного населения, она связывает Закаменский, Джидинский, Селенгинский районы со столицей Бурятии.

Ремонт дороги ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: Номер один