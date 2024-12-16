Улан-удэнцев просят воздержаться от выхода на лед. Опасные проталины отмечены на реках Уда, Селенга, в мкрн Мостовой и около торгового центра «Пионер».

- Мы еженедельно измеряем толщину льда, устанавливаем и обновляем запрещающие знаки. Толщина льда на многих участках города еще небезопасная. Открытие переправы в мкрн Мостовой планируется после 20 декабря, - сказал начальник МКУ «Безопасный город» Олег Лухнев.

- Уважаемые горожане, просим воздержаться от выхода на лед до полного его укрепления. Особенно опасными являются места с быстрым течением и вблизи мостов, где лед всегда тоньше, - предупредили горожан спасатели.

Номера телефонов вызова экстренных служб: тел. 112 и 101.

Фото: администрация Улан-Удэ